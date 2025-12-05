La Junta renovará la carretera SA-105 entre Peñaranda (Salamanca) y el límite provincial con Ávila con 4,5 millones

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila y el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino - JCYL

SALAMANCA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta renovará de forma integral la carretera SA-105, entre Peñaranda de Bracamonte y el límite provincial con Ávila, con dos actuaciones que suman una inversión total de 4,5 millones de euros.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado este viernes el proyecto correspondiente al primer tramo, entre Peñaranda y la intersección con la SA-113 (Macotera), que contará con una inversión de 2,10 millones de euros.

Sanz Merino ha subrayado que la Consejería "cumple con sus compromisos" y actúa para lograr una mejor conectividad del territorio, además de destacar que con actuaciones como ésta queda patente la voluntad de la Administración autonómica con la conservación y modernización de las carreteras autonómicas y, en consecuencia, con la seguridad de los viajeros.

El proyecto presentado este viernes afecta a un tramo de más de 10 kilómetros que discurre por los términos municipales de Peñaranda de Bracamonte, Bóveda del Río Almar y Macotera, con una intensidad media de tráfico de 1.632 vehículos al día.

Las obras incluirán, entre otras actuaciones, la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa con polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, el fresado del pavimento en el paso inferior del ferrocarril, la reconstrucción de arcenes y cunetas, la reposición del pavimento en la travesía de Peñaranda de Bracamonte y la renovación completa de las marcas viales, han añadido desde la Junta.

El consejero ha recordado que esta actuación se completa con un segundo proyecto que permitirá renovar el tramo comprendido entre Macotera y el límite provincial con Ávila, con una inversión estimada de 2,39 millones.

Sans Merino, además, ha enmarcado esta actuación dentro del esfuerzo inversor que el Ejecutivo autonómico ha realizado en la red autonómica de carreteras de la provincia de Salamanca a lo largo de la legislatura, con contratos ya licitados que alcanzan los 20 millones de euros y próximas licitaciones previstas que elevarán la inversión total hasta cerca de los 41 millones, incluidas actuaciones anticipadas de 2026, ha indicado.

Entre las actuaciones en ejecución o ejecutados, Sanz Merino ha destacado la humanización de las travesías de Macotera, Pedrosillo el Ralo, La Vellés y Cristóbal, con cerca de un millón de euros; la mejora de la intersección de la carretera SA-100 con el acceso al municipio de La Hoya, por importe de 300.000 euros; el refuerzo y renovación del firme de la carretera SA-220, el carril bici de Villamayor, con 600.000 euros, de Béjar a Ciudad Rodrigo, con una inversión de 1,54 millones de euros; el refuerzo del firme de la SA-104 entre Guijuelo y el límite con Ávila, con 1,19 millones de euros; así como los contratos de señalización horizontal y vertical, por 0,85 millones de euros, la emergencia de la SA-203 en el acceso a La Peña de Francia con 1.5 millones de euros, y los contratos de conservación, por importe de 11,33 millones.

A estas actuaciones se sumarán en los próximos meses nuevas licitaciones por valor de 21,34 millones, entre las que figuran la señalización vertical para el periodo 2025-2026, con una inversión de 500.000 euros; la conservación contratada, por 14,01 millones, y la modernización de la carretera SA-213, de Tamames a la autovía A-62 por Bocacara, con un importe de licitación de 6,83 millones de euros.