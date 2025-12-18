La Junta respalda las movilizaciones en Bruselas y reclama a la UE una postura más favorable hacia el sector agrario

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado el apoyo del Ejecutivo autonómico a las movilizaciones de agricultores y ganaderos en Bruselas contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha reclamado a las autoridades europeas una postura más favorable en este ámbito.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha respaldado las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y ha señalado la importancia de que existe un fondo específico de carácter europeo para la Política Agraria Común (PAC), que tiene que ser apoyado.

Por ello, ha enfatizado en la importancia de contar con una agricultura que garantice un sector estratégico y un suministro propio en el caso europeo.

En este sentido, ha recordado que la Administración autonómica firmó un documento de posición en relación con la reforma de la PAC con todas las organizaciones agrarias, cuya información se trasladó al propio Gobierno.

De hecho, ha explicado que se ha conseguido ya de la Unión Europea un elemento que "muy demandado" que era el cambio de posición en relación con el sector del automóvil, que tenga una postura más flexible, más favorable al empleo y al sector industrial.

"Y ahora lo que le pedimos también a la UE es que tenga una posición más favorable al sector agrícola y ganadero", ha apostillado el portavoz de la Junta.

Por último, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con todos los sectores productivos, con el empleo y con la actividad económica y muy particularmente con la agricultura y ganadería de Castilla y León.