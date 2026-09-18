La Junta se reúne con el alcalde de Almazán (Soria) para analizar la situación del Palacio de los Hurtado de Mendoza

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, se ha reunido con el alcalde de Almazán, Jesús María Cedazo, para abordar la situación actual del Palacio de los Hurtado de Mendoza, declarado Bien de Interés Cultural, tras el derrumbe sufrido el pasado 1 de septiembre que afectó a cinco de los once arcos de la galería porticada de la fachada norte, además de forjados y parte del artesonado.

En la reunión han abordado la necesidad de mantener una "adecuada coordinación" entre las distintas administraciones con competencias o responsabilidades relacionadas con el inmueble, "de manera que las actuaciones que se desarrollen respondan a criterios técnicos, administrativos y patrimoniales, y permitan avanzar en la protección efectiva del Palacio".

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha explicado que la Junta ha trasladado la necesidad de continuar avanzando sobre las actuaciones concretas previstas ya autorizadas y sobre los expedientes y obligaciones que afectan al inmueble, de acuerdo con la normativa vigente.

En este sentido, la Consejería ha recordado que el deber de conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural corresponde a sus propietarios, "con independencia de la estructura o configuración de la titularidad del inmueble".

Asimismo, ha asegurado que la Junta continuará ejerciendo las competencias que le atribuye la legislación en materia de patrimonio cultural, realizará el seguimiento de las actuaciones y utilizará, "en caso de que resulte necesario", los instrumentos previstos legalmente para garantizar la protección y conservación del BIC.