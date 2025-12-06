La Junta se reúne con las asociaciones de las diferentes razas autóctonas de CyL para impulsar la ganadería extensiva. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta trabaja en la elaboración del Plan de Ganadería Extensiva de Castilla y León mediante un proceso de escucha activa con los principales representantes del sector para analizar tanto la situación actual como las propuestas aportadas por los propios ganaderos para dar respuesta a los principales retos de esta actividad.

Dentro de este proceso, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, se ha reunido con los responsables de las asociaciones que representan a las razas autóctonas de la Comunidad, consideradas como el eje central de esta planificación, entendiendo que son un claro ejemplo de éxito en el manejo en extensivo.

Durante las reuniones, el equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recabado de primera mano las propuestas del sector para, entre otros objetivos, favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos, mejorar las condiciones de vida de las explotaciones, reforzar el pastoreo, el acceso al agua y las infraestructuras, así como garantizar el futuro de las razas autóctonas mediante una genética y una sanidad adaptadas al sistema extensivo.

También se han puesto sobre la mesa otras cuestiones importantes como la comercialización, la promoción específica de los productos ligados a las razas autóctonas, la lucha contra los fraudes y las posibilidades que ofrecen la innovación y la digitalización para facilitar el día a día de las explotaciones y mejorar su viabilidad económica.

Fruto de esta colaboración, se están identificando ideas y medidas concretas que marcarán las prioridades de apoyo al sector, con el objetivo de dar forma al Plan de Ganadería Extensiva de Castilla y León. Entre estas se encuentran las relativas a incorporación y consolidación de ganaderos, apoyo al pastoreo, infraestructuras y agua, refuerzo sanitario y genético de las razas autóctonas, así como comercialización, promoción e innovación.