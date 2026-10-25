La Junta traslada al 12 de noviembre las pruebas libres para obtener el título de ESO para mayores de 18 años - JCYL

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta ha modificado la fecha de celebración de la segunda convocatoria de las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dirigidas a personas mayores de 18 años.

Las pruebas, previstas inicialmente para el 11 de noviembre de 2026, se celebrarán finalmente el jueves 12 de noviembre, ante la convocatoria de huelga general anunciada para el día anterior.

La modificación, recogida en una resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, tiene como finalidad facilitar la organización y el desarrollo de los exámenes, así como evitar posibles incidencias que puedan afectar a las personas participantes.

El cambio afecta únicamente a la fecha de celebración de la segunda convocatoria, por lo que se mantienen las restantes condiciones establecidas en la resolución de 20 de marzo de 2026.

Estas pruebas permiten a las personas mayores de 18 años obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las personas inscritas deberán tener en cuenta la nueva fecha y consultar la resolución de modificación en el Boletín Oficial de Castilla y León, una vez publicada.