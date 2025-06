La Junta ve necesaria una legislación que regule IA y ciberseguridad y aboga por la colaboración institucional

LEÓN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha manifestado este martes la necesidad de contar con un marco normativo que regule el uso de la IA y permita abordar el ámbito de la ciberseguridad, aspectos para los cuales la colaboración institucional es "absolutamente esencial".

Al ser preguntado por el debate abierto sobre la necesidad de una normativa que regule el uso de la IA, ha explicado que los avances tecnológicos "van más deprisa que la realidad" y la regulación, que considera necesaria, debe "poner un poco de orden" y, al menos, marcar "unas reglas del juego seguras".

En este contexto, se ha referido a la directiva Network Information Security 2 (NIS2) que ha aprobado la Unión Europea y ha señalado que el debate generado en torno al control de la IA "no se va a poder agotar en dos días", aunque ha hecho hincapié en la necesidad de concienciar en ciberseguridad.

Asimismo, ha señalado que el anteproyecto de Ley impulsado por el Gobierno central para transponer dicha directiva al ámbito español es, en su opinión, es "una buena herramienta". Por este motivo, ha confiado en que la tramitación de esta normativa en el Congreso de los Diputados "vaya adelante".

"UNA LÍNEA DELGADA".

"La línea entre lo que es el intervencionismo no justificado y el que sí que está justificado es una línea delgada", ha precisado y reiterado la importancia que tiene en este contexto la colaboración institucional. "Yo creo que la Inteligencia Artificial era como los primeros vehículos, en sí mismo no son ni buenos ni malos, depende del uso, pero evidentemente ha habido que utilizar normas para regular el tráfico, dar seguridad a la parte más débil de los que circulan, eran los peatones", ha puntualizado y, en este caso, ha considerado necesario proteger a los usuarios, especialmente a los "no avezados", que representan la parte "más débil".

Sobre este asunto también se ha pronunciado el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, quien ha incidido en la importancia de invertir en educación y formar a los universitarios para posteriormente nutrir a las empresas y las organizaciones con el fin de ofrecer protección frente al cibercrimen y los ciberdelitos. Al respecto, ha mencionado que los riesgos en ciberseguridad han aumentado mas de un 25 por ciento en el último año.

ENCONTRAR LA "PUERTA TRASERA"

En este sentido, ha destacado la importancia de transponer las normativas europeas en esta materia, que son "cada vez más exigentes" y ha afirmado que la ciberseguridad es un asunto que afecta cada vez a más ámbitos nacionales e internacionales, lo que requiere la implicación de todas las instituciones. "Necesitamos más que nunca tener esas personas que son capaces a encontrar esa puerta trasera, ese fallo de diseño o eso que nos puede poner en manos de un ciberatacante", ha subrayado.

Félix Barrio y José Luis Sanz Merino se han pronunciado de este modo en la Universidad de León, donde han participado en la inauguración de la VI White Hat Conference 'IA, Ciberdelincuencia y Ciberdefensa', un acto que también ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez y el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez y el director de Health Informatics & Health Scienc-es de Boston University (USA) , Lou Chitkushev, entre otros.