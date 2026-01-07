El Juzgado de Briviesca ordena un nuevo desalojo de las cismáticas y fija su lanzamiento para el 10 de febrero

Archivo - Dos exmonjas de Belorado, ofrecen declaraciones a la prensa tras llegar a los juzgados de Briviesca, a 28 de noviembre de 2025, en Belorado, Burgos, Castilla y León, (España) - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ha emitido dos autos en los que fija que las monjas cismáticas de Belorado deben abandonar el convento antes del día 10 de febrero. Si no se procede a la "entrega y desalojo", se fijaría el "lanzamiento para ese día a las 09.30 horas".

Según informa el Arzobispado de Burgos, se han producido "dos resoluciones judiciales" que ordenan que se desaloje este recinto en ese plazo. El primero de los autos es de "ejecución provisional", lleva fecha 30 de diciembre de 2025 y ha sido dictado por la Sección Civil y de Instrucción de ese Juzgado de Instancia, mientras que el segundo es el de lanzamiento de fecha "5 de enero".

En el primer auto se indica la "orden general de ejecución provisional" a favor de las clarisas del Monasterio de Santa Clara, frente a las monjas cismáticas. El Juzgado insta a que se deje "libre, expedita" y a disposición de las religiosas del monasterio de Santa Clara este inmueble.

Deberán entregar la "posesión y desalojarlo" en el plazo de un mes con el apercibimiento de lanzamiento, si no se hiciese de manera voluntaria.

Contra este auto, indica el Juzgado que "no cabe recurso".