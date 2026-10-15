Los juzgados de lo mercantil de Valladolid prueban un proyecto piloto de IA en la 'segunda oportunidad'

José María Tapia, a la izquierda, junto a Luis María Anaiz, de Trademak. - VALOR CREATIVO

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos juzgados de lo mercantil de Valladolid han sido seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desarrollar una experiencia piloto orientada a implementar la Inteligencia Artificial en los procedimientos de exoneración de pasivo insatisfecho, conocidos como la 'segunda oportunidad'.

La iniciativa, fruto de un convenio del órgano de gobierno de los jueces con la Universidad Pompeu Fabra, busca automatizar trámites estandarizados mediante modelos preexistentes para dotar de una mayor agilidad, matriz y eficiencia a la resolución de estas solicitudes.

Así lo ha anunciado el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Valladolid, José María Tapia, durante unas jornadas celebradas en Burgos en las que especialistas de toda España han analizado el nuevo perfil de los concursos de acreedores en Castilla y León tras cuatro años de vigencia de la nueva ley.

El juez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que esta prueba de uso de nuevas tecnologías en la práctica ordinaria está pensada para ser implantada posteriormente en el resto de Castilla y León y en las demás comunidades autónomas dependientes del Ministerio de Justicia.

Respecto a los posibles riesgos algorítmicos, el magistrado ha precisado que el peligro fundamental está "directamente relacionado con los solicitantes del concurso" y ha garantizado la anonimización de los datos. En este sentido, ha destacado que "únicamente se va a poder tener acceso a lo que es el procedimiento" y ha remarcado que ni el público en general ni otros profesionales ajenos van a poder "conocer los datos en concreto de los solicitantes", como sus nombres, su solicitud específica, sus bienes o el importe de su pasivo.

Tapia ha detallado que el sistema se encuentra en fase de adaptación informática, si bien se han registrado problemas para su pleno funcionamiento, que en teoría tendría que haber comenzado entre febrero y marzo. Asimismo, ha enmarcado esta medida en la acuciante necesidad de desbloquear unos órganos judiciales sobrecargados en los que la 'segunda oportunidad' representa "el 80-90% de la entrada", con cifras que el año pasado rozaron los 2.000 concursos de persona física en Valladolid, donde la dificultad principal "no es tanto jurídica sino por el volumen de solicitudes".

Por último, el magistrado ha repasado la evolución de la concursalidad para señalar que, a diferencia de la crisis de 2008, en la actualidad "prácticamente no existe ningún concurso de sociedad" mercantil de liquidación tradicional. En su lugar, ha puesto en valor el papel de los nuevos planes de reestructuración para aliviar deudas y negociar con acreedores en fases tempranas, lo que permite conservar la actividad económica y evitar la destrucción de empleo en el tejido empresarial.

Tapia participa este jueves en Burgos en el V Congreso de Derecho Concursal y Reestructuración Ciudad, organizado por la empresa burgalesa especializada en liquidaciones concursales Trademat, una reunión en el que una treintena de magistrados de toda España, responsables de juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, entre otros juristas, analizan la transformación del panorama concursal tras cuatro años de aplicación de la nueva Ley.