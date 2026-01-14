El laboratorio provisional del Grado de Medicina en León, con 2,1 millones, aunará formación clásica y virtual

Imagen en 3D del proyecto inicial de la futura Facultad de Medicina de León, que se ubicará en la parcela tras la Biblioteca San Isidoro y el Edificio del EGA. - ULE

La nueva titulación avanza "con paso muy firme", se impartirá desde septiembre y en el nuevo edificio en el curso 2029-2030

La ejecución de las obras del laboratorio provisional del Grado de Medicina, que se realiza mediante la adecuación de la Facultad de Ciencias de la Salud y supondrá una inversión aproximada de 2,1 millones de euros, ya se ha licitado y está prevista su conclusión para el próximo mes de septiembre, cuando comenzarán a recibir formación los primeros 80 estudiantes, que recibirán una formación que combinará herramientas clásicas y virtuales.

Así lo ha avanzado este miércoles el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, que ha precisado que el equipamiento ya se licitó el pasado año y ya está adjudicado por cerca de 373.000 euros.

El laboratorio tendrá una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados en una planta y también contará con una parte del sótano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En estos momentos se encuentra en tramitación la adquisición de una mesa virtual de disección. Tanto profesores como estudiantes podrán acceder a través de una licencia de software a un plataforma de aprendizaje anatómico con modelos virtuales en tres dimensiones y con herramientas para simulación de disecciones con el objetivo de poder combinar las tecnologías tradicionales con las más modernas.

Asimismo, la ULE ya ha contratado a un anatomista para el próximo curso académico y ya cuenta con 35 médicos acreditados para sumarse al proyecto formativo.

Los estudiantes contarán con este espacio mientras se ejecuta el nuevo edificio donde se impartirá el Grado de Medicina a partir del curso 2029-2030, en la parcela que se encuentra tras la Biblioteca Universitaria San Isidoro.

15.000 METROS CUADRADOS

La Facultad, con 15.000 metros cuadrados, se distribuirá en dos módulos y el primero de ellos es el que prevé estar listo dentro de tres años para acoger a los estudiantes de cuarto curso y albergará, mediante una configuración muy "técnica, versátil y funcional", las especialidades médicas.

Con una inversión de 19,5 millones de euros, constará de laboratorios generales, laboratorios de especialidades médicas (hematología, traumatología, cirugía, reanimación o anatomía patológica), sala de disección, biblioteca, sala de simulación clínica y diferentes espacios versátiles para aulas, conferencias o exámenes.

Se trata de unas instalaciones "muy técnicas" y "de altísima complejidad y exigencias", ya que es necesario contemplar cuestiones como una ventilación "muy controlada" y la prevención de posibles riesgos.

TRAMITACIÓN Y PLAZOS

En cuanto a los pasos necesarios para la puesta en funcionamiento del edificio será, consistirán en llevar a cabo un proyecto de reparcelación del terreno para adaptar la parcela al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitirá solicitar la cédula urbanística para redactar el proyecto básico, algo en lo que ya se trabaja. Todo estará disponible para el verano, momento en que se solicitará la licencia urbanística al Ayuntamiento de León y, una vez, obtenida, se abordará el proyecto de ejecución, que prevé estar terminado a finales de 2026 y obtener la licencia para la obra.

Después se licitará la ejecución de la obra, que tendrá un periodo aproximado de 24 meses. Esta planificación sostiene que el nuevo edificio estará listo para acoger a los estudiantes de medicina en el curso 2029-2030. Posteriormente se abordará el segundo módulo de la Facultad, donde se instalarán el Aulario, despachos de profesores y dependencias comunes.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha destacado que el Grado en Medicina es una inversión en conocimiento, en talento y en futuro y redundará tanto en la formación de nuevos estudiantes. Además, tendrá un importante impacto económico y social en la ciudad y la provincia.

"CASI UNA REALIDAD"

"El Grado en Medicina ya es casi una realidad en la Universidad de León. Avanza con paso muy firme, con planificación, con respaldo institucional y, sobre todo, con una visión a largo plazo pensando en todas las necesidades que van a tener los estudiantes a lo largo de los seis años", ha recalcado.

Nuria González se ha referido a la aportación de la Junta, a través del Plan Extraordinario de Inversiones, de 24,5 millones de euros para la ULE, de los cuales 19,5 millones se destinarán a la Facultad de Medicina y 5 millones a la Policlínica en el Campus de Ponferrada. A partir de 2030 se empezará a construir el segundo módulo de la Facultad de Medicina, que contará con financiación adicional ya comprometida por parte de la Administración autonómica.

Además, ha puntualizado que la ULE sigue trabajando en la memoria del nuevo Grado en Medicina y ha recibido el informe provisional de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que es favorable aunque establece la necesidad de realizar algunos "ajustes". Será preciso agrupar los resultados de aprendizaje que van a adquirir los estudiantes y una mayor justificación de las necesidades de profesorado, cuestiones en las que ya trabaja la Institución académica.

Tanto Nuria González como Ramón Ángel Fernández han expresado su agradecimiento a numerosas entidades e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de León, la Junta o el Centro Universitario de Defensa.