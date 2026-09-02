Le echan de un hotel de Valladolid por armar jaleo y le pillan con 54 gramos de hachís

Hachís incautado al varón. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado libertad para un varón que fue detenido por agentes de la Policía Nacional con 54 gramos de hachís y voceando en un pasillo de un hotel de Valladolid en el que se hospedaba.

Los hechos se produjeron en la mañana del 31 de agosto cuando desde un establecimiento hotelero de Valladolid se dio aviso a la Policía Nacional debido a que un huésped se encontraba muy agitado recorriendo un pasillo y molestando al resto de huéspedes.

A la llegada al lugar, los agentes localizaron al individuo en el interior de una de las habitaciones. Ante su comportamiento, se le indicó que debía abandonar el establecimiento, procediendo ya en el exterior a realizar un control preventivo de seguridad de sus pertenencias, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Durante la inspección de la mochila, los agentes localizaron varios trozos de hachís ocultos en el interior de un bote de cristal y otro trozo de la misma sustancia en el bolsillo exterior de la mochila. El peso bruto total de la sustancia intervenida ascendió a 54,46 gramos, motivo por el cual se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Las sustancias fueron sometidas en dependencias policiales a la prueba Drogotest, que arrojaron un resultado positivo en 'resina de cannabis', que alcanzaría un valor estimado en el mercado ilícito de 384,49 euros.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.