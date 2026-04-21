León acogerá este jueves el V Caminu la Llibertá para "gritar" por su identidad mientras "otros celebran una ficción"

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro) con el portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino (Izquierda) y el presidente de presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra (derecha), en la presentación del V Caminu la Llibertá. - EUROPA PRESS

LEÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Conceyu País Llionés, junto a Xuntanza Llionesista, llevará a cabo este jueves, día 23, el V Caminu la Llibertá, para reivindicar la autonomía de la Región Leonesa y "gritar" por su identidad y por su futuro" mientras "otros celebran una ficción" con los actos conmemorativos del Día de la Comunidad.

Así lo ha expresado el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha señalado que el próximo jueves en León se reivindicará el pasado y el futuro de una tierra que merece tener su propia voz y su derecho a la autonomía y la autogestión que permitan revertir los años de "agravio" derivados de la política "centralista" realizada por la Junta de Castilla y León.

"Llevamos décadas reiterando nuestro deseo de libertad y los oídos sordos de quienes deben dar el impulso definitivo a esta demanda nos lleva de nuevo a las calles", ha recalcado y ha recordado que la moción por la autonomía de la Región Leonesa se ha aprobado ya en la Diputación de León y en más de 70 municipios de la provincia que representan cerca del 60 por ciento de la población.

Por su parte, el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha advertido que el próximo día 23 será un día no lectivo; una jornada inhábil a efectos judiciales, pero "no será un día de fiesta", sino una fecha en que los leoneses saldrán a reivindicar su derecho a la autonomía y a su sentimiento de leoneses, "que no castellanos".

"Por mucho que la Junta gaste en fiestas, en conciertos, lo que tiene que tener muy claro es que León no se rinde; que los leoneses no nos rendimos en nuestra reivindicación por nuestra autonomía, que no nos vamos a rendir por nuestra identidad y que lo que tiene que hacer es atender lo que le pide la mayoría de la ciudadanía leonesa y es que de una vez por todas inicien los trámites para la consecución de la autonomía de la Región Leonesa que por motivos históricos, culturales y de todo tipo", ha subrayado y ha añadido que esto es lo que merecen los leoneses "por encima de esta Comunidad impuesta".

IDENTIDAD PROPIA "POR ENCIMA DE LA CASTELLANA"

El V Caminu la Llibertá servirá para que León transmita a la Administración autonómica que sigue teniendo identidad propia "por encima de la identidad castellana". "Pueden ir a Villalar, pueden ir a celebrar lo que quieran, pero que no cuenten con León. Insisto, es un día no lectivo, es un día inhábil, pero no de fiesta", ha concluido.

En la presentación de la iniciativa también ha estado presente el presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra, que ha solicitado a los partidos políticos con presencia nacional que "den un paso más" para poder avanzar en la autonomía leonesa.

"El pueblo de León tiene que salir a luchar, a gritar y a pedir lo que justamente se nos debe después de 43 años que llevamos en una descomunidad que ni sentimos ni somos parte de ella y que la inmensa mayoría de los leoneses no queremos", ha añadido y ha apuntado que con el V Caminu la Llibertá los ciudadanos saldrán a defender su cultura, su lengua y su identidad histórica ante la posibilidad de que la Región Leonesa sea diluida en otra comunidad y otra identidad que no son las suyas.

El V Caminu la Llibertá comenzará a las 12.00 horas en el inicio de Ordoño II (junto a la Plaza de Guzmán El Bueno) poara dirigirse a la Plaza de Santo Domingo y discurrir por Independencia, Arco de Ánimas y la Plaza de San Marcelo, donde se procederá a la lectura de un comunicado.

EL PAÍS LEONÉS, EN UN FÉRETRO

Los organizadores de la iniciativa han hecho un llamamiento a la movilización social a participar en esta jornada reivindicativa que incluirá una instalación con la palabra 'Lexit' en la Plaza Mayor y un "simulacro" de enterramiento del País Leonés con un féretro que realizará todo el recorrido del Caminu en la jornada en que se conmemora el Día de la Comunidad, aunque el final del evento estará marcado por un "halo de esperanza" por el futuro del territorio.

En esta quinta edición la movilización pone el foco no solo en la reivindicación de la autonomía leonesa, sino también en la defensa del territorio frente a iniciativas que consideran perjudiciales para la provincia.

Al respecto, Conceyu ha manifestado su rechazo a que León se convierta en "tierra de sacrificio" o "colonia a esquilmar" y ha rechazado numerosos proyectos que considera dañinos --como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas, plantas de biogás o vertidos-- que son impulsados desde la Administración autonómica.