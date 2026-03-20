León despliega su potencial agroalimentario en Sevilla con más de una veintena de productores locales

La III Feria de Productos de León en Sevilla ha comenzado este viernes con más de una veintena de productores locales. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha desplegado este viernes todo el potencial agroalimentario de la provincia en la ciudad de Sevilla en la III Feria de Productos de León, que cuenta con más de una veintena de productores locales.

La muestra, cuyo eslogan esta edición es 'Abanico de sabores', estrena emplazamiento en la céntrica Alameda de Hércules y bate récord de participación en el capítulo de expositores. La nueva ubicación es un mejor escaparate para la marca Productos de León, al tratarse de un lugar "estratégico" de paso en el corazón de Sevilla.

El vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Productos de León, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente segundo, Valentín Martínez, y por el diputado de Cultura, Emilio Martínez, ha sido el encargado de inaugurar la cita.

El dirigente de la Institución provincial ha puesto en valor "el gran esfuerzo" realizado desde su área para colocar a los Productos de León en "un escaparate de lujo" y garantizar la correcta celebración de la Feria. "Este es uno de nuestros caballos de batalla, poner todas las herramientas con las que contamos al servicio de un sector clave para nuestra provincia, para promocionar la calidad de nuestra agroalimentación dentro y fuera de nuestras fronteras", ha incidido Aller.

Los visitantes que se acerquen a la feria podrán encontrar una selección de dulces y chocolate, queso, miel, vino, embutidos, bebidas alcohólicas, conservas, morcilla, frutas o legumbres. Además, durante todo el fin de semana se celebrarán presentaciones de productos y degustaciones.

El vicepresidente ha reiterado su compromiso con un sector que, según ha afirmado, se consolida como uno de los más competitivos de toda la provincia gracias al esfuerzo de las empresas que lo integran, así como al apoyo "incondicional" que les brinda la Institución provincial.

'DÍAS DE LEÓN EN SEVILLA'

Esta III Feria se enmarca dentro de la celebración de los 'Días de León en Sevilla' que tradicionalmente se celebran cada año en la capital hispalense organizados por la Casa de León en Sevilla y que, durante tres días, colocan a la provincia en el centro de la vida social, cultural y gastronómica de la ciudad andaluza.

El programa de este año incluye el tradicional desfile de pendones, que se celebrará este sábado a partir de las 17.30 horas en el entorno de la feria o la entrega del galardón 'Pulchra Leonina' en una ceremonia que tendrá lugar el domingo a las 14.00 horas, entre otras actividades culturales y promocionales.

La muestra inaugurada este viernes permanecerá abierta en la jornada del sábado, desde las 11.00 hasta las 14.30 horas en horario de mañana y de las 17.00 a las 21.30 en horario de tarde. El domingo podrá visitarse de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas, momento en el que quedará clausurada esta tercera edición.