León homenajea a la esquiadora Martín-Granizo, un "emblema de tenacidad" tras "derribar muros" en favor de la inclusión

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, junto a la esquiadora paralímpica María Martín-Granizo y el diputado Octavio González durante el acto de bienvenida celebrado en la estación Valle Laciana-Leitariegos. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación Valle Laciana-Leitariegos ha homenajeado a la esquiadora leonesa María Martín-Granizo tras su "éxito" en los Juegos Paralímpicos, un "emblema de tenacidad y superación para todos los leoneses", en una jornada cargada de simbolismo y deporte que ha contado con la participación del presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado Octavio González.

La esquiadora ha regresado a "su casa" tras su "brillante actuación" en los Juegos Paralímpicos de Invierno, según ha destacado el máximo responsable de la institución provincial durante una visita que también ha coincidido con la celebración de la Carrera Social del Club Deportivo Leitariegos.

Un marco "idóneo" para poner en valor el "hito" alcanzado por la joven deportista, quien ha regresado a las pistas con un diploma paralímpico bajo el brazo tras su octavo puesto en la disciplina de eslalon.

UN "REFERENTE" EN LA PISTA

Durante el encuentro, Álvarez Courel ha subrayado el "orgullo" que ha supuesto para la institución provincial contar con una embajadora como Martín-Granizo y ha destacado que su ejemplo "ha trascendido lo deportivo y se ha convertido en un emblema de tenacidad y superación para todos los leoneses".

Asimismo, el presidente ha explicado que este reencuentro con la nieve de Leitariegos posee un "matiz especial" porque se produce en las mismas instalaciones que albergan el estadio de competición bautizado con el nombre de la esquiadora, de manera que lo que antes se conocía como 'Pista Stadium' constituye ahora un reconocimiento permanente a la trayectoria de una atleta que inició su formación en esta estación y que "ha derribado muros" en favor de la inclusión en el deporte de invierno.

La presencia del presidente provincial en la Carrera Social del Club Deportivo Leitariegos refuerza el compromiso de la Diputación con el fomento de las disciplinas blancas.

En este sentido, ha destacado la importancia de estas pruebas para detectar el talento local, tal como ocurrió con María, quien se formó entre Leitariegos y San Isidro hasta alcanzar la élite mundial.

El acto ha concluido con un ambiente festivo entre los participantes del club y los asistentes, quienes han podido compartir la jornada con la deportista, al mismo tiempo se ha consolidado a la estación lacianiega no solo como un destino turístico de primer nivel, sino como un centro de alto rendimiento con sello leonés.