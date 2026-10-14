León es la provincia que más inversión recibe, aunque es Segovia la que lidera el incremento con respecto a 2024

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León es la que más inversión recibe dentro de las actuaciones provincializadas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 registrado este miércoles en las Cortes por parte del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aunque es Segovia la que lidera el incremento porcentual con respecto a las últimas cuentas aprobadas, las de 2024.

La inversión crece en las nueve provincias de la Comunidad con respecto al último presupuesto aprobado. Sin embargo, el montante total de inversión cae en todas si se compara con el proyecto de Presupuestos que la Junta presentó para 2026 y que finalmente decayó al aprobarse la enmienda a la totalidad de la oposición en las Cortes.

En concreto, en cuanto a cuantías absolutas, León es la provincia en la que más inversión se prevé con 240,5 millones, seguida de Valladolid con 139,7 millones; Burgos con 126,5 millones; Salamanca con 125,1 millones; Palencia con 111,533; Segovia con 100,7 millones; Zamora con 98,2 millones; Soria con 97,003 millones y, por último, Ávila con 86,5 millones.

En cuanto a incrementos porcentuales Segovia es la que más incremento ha registrado con un aumento de 31,59 por ciento; Palencia con un 24,89 por ciento; Burgos con un 18,59 por ciento; Zamora con un incremento del 18,53 por ciento y Ávila con un 18,11 por ciento.

Por debajo del diez por ciento se sitúan Soria con aumento del 9,13 con respecto a 2024; León con un 4,51 y, por último, Valladolid que crece un 1,54 por ciento si se compara con las cifras del último presupuesto aprobado.