León "redescubre" a Urraca I como patrocinadora de las artes y sienta las bases para que salte a los libros de historia

Inauguración del congreso internacional 'Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística' en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director del departamento de Historia del Arte de la ULE y responsable del congreso internacional 'Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística', José Alberto Moráis, ha destacado que este encuentro y las recientes investigaciones sobre la soberana "redescubren" su figura como patrocinadora de las artes y los nuevos conocimientos en torno a la reina son el punto de partida para que aparezca en los libros de historia tras haber sido "silenciada" a lo largo del tiempo.

El congreso se adentra de forma general en la forma de gobernar de Urraca I León, primera mujer soberana por derecho propio de Europa, y ahonda de manera particular en cómo se utilizaron en la época las obras artísticas para ejercer y proyectar una imagen de poder.

En este sentido, ha explicado que tradicionalmente se defendía que el gobierno de Urraca I constituyó una época "catastrófica" para las artes y este mito se perpetuó durante siglos, pero tras una revisión documental se sabe que fue "lo contrario". "Urraca fue muy benevolente e hizo muchas donaciones a las catedrales y monasterios; no solo a San Isidoro, sino a otros edificios por toda la geografía hispana, por el vasto Reino de León, pero también a instituciones de calado internacional como la abadía de Fontevraud en Francia o Cluny", ha apostillado.

Moráis ha subrayado que Urraca era "una buena soberana y buena administradora" a pesar de que las fuentes medievales dicen que era "pésima administradora y que gobernaba mujerilmente". "Hoy sabemos que todo lo contrario", ha resumido.

En este contexto, ha señalado que la figura de Urraca I "se está recuperando", ya que hasta hace décadas se pasaba del gobierno de Alfonso VI, su padre, al de su hijo Alfonso VII y los manuales de Historia del Arte consideraban esos periodos como maravillosos y el de Urraca estaba "silenciado".

En el marco de la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de Urraca I en 2026 el Ayuntamiento de León y la Universidad de León (ULE) han proyectado diferentes actividades para conocer en profundidad el legado de la soberana y ponerlo en valor. La Institución académica estudia desde hace años a la soberana, lo que ha permitido "redescubrir" su figura como patrocinadora de las artes.

La vinculación de Urraca I con las artes tiene su origen en las mujeres de la familia, en una institución del infantazgo "tan propia" del Reino de León, en la que patrocinaban códices, textiles o iglesias, por lo que continuó la trayectoria de sus tías y abuelas. En el Reino de León esta conexión con las artes tiene una estela femenina, especialmente en el patronazgo de los libros.

CONGRESO INTERNACIONAL

El congreso internacional en torno a Urraca I, impulsado por la ULE, es uno de los actos centrales de la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina y reúne a expertos internacionales a lo largo de tres días en una reflexión histórica, política y artística sobre el poder femenino en la Edad Media.

Según José Alberto Moráis, se trata del encuentro académico "más ambicioso" de los celebrados a lo largo de 2026 en el marco de la conmemoración y cuenta con la asistencia de investigadores de la Universidad de León, del CSIC, la Universidad de Valladolid (UVA), la UNED, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, además de representantes del Museo Regional de Bulgaria.

CONSTRUIR UNA BIOGRAFÍA "TOTAL"

Durante las jornadas se abordará el reinado de Urraca I desde una perspectiva multidisciplinar que integrará historia, historia del arte, diplomática o arquitectura, entre otras disciplinas. El objetivo es construir una biografía "total" de la reina leonesa mediante el análisis tanto de su papel político como de su decisiva labor de patronazgo artístico y cultural.

El congreso se desarrollarán en el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes de la capital leonesa, así como en el Centro Cultural San Benito de Sahagún, enclaves estrechamente vinculados a la historia de la soberana leonesa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Sahagún, el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y diversos grupos de investigación nacionales e internacionales.

El encuentro se enmarca además en la exposición dedicada a la reina Urraca actualmente abierta en el Museo de León, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio y que sirve como complemento cultural a este congreso internacional.