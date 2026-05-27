León revierte el silencio y el "ninguneo" en torno a la reina Urraca I en el noveno centenario de su fallecimiento

El alcalde de León (centro), en la inauguración del congreso internacional 'Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los actos con los que la capital leonesa conmemora en 2026 el noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, primera soberana Europea en gobernar por derecho propio, han revertido el silencio y el "ninguneo" producidos durante siglos en torno a su figura para reivindicar y poner en valor su legado.

Así lo ha expresado este miércoles el alcalde de León, José Antonio Diez, en la inauguración del congreso internacional 'Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística' impulsado por la Universidad de León (ULE) y el Consistorio leonés.

Los actos conmemorativos, según ha destacado el regidor durante el acto inaugural, han proporcionado otra visión de la soberana y se han desarrollado en torno a la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León (1109-1126)' en el Museo de León, la celebración en León de un pleno "histórico" de la Real Academia Española (RAE) y el congreso inaugurado este miércoles, entre muchas otras actividades, publicaciones y reportajes en los que se ha reivindicado el nombre de Urraca I para que su figura pueda ser valorada y entendida.

José Antonio Diez ha estado acompañado en la presentación del congreso por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez; el diputado de Cultura, Emilio Martínez; el director del congreso, José Alberto Moráis y el historiador y profesor Gerardo Boto Varela.

Durante dos jornadas el congreso aborda histórica y artísticamente la figura y el reinado Urraca I de León (1081-1126), los contextos geopolíticos en los que ejerció su soberanía y en los que asentó su patronazgo cultural en el contexto del Reino de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El alcalde ha explicado que hace dos años el Ayuntamiento de León emprendió un proyecto para dar a conocer la figura y relevancia de la Reina Urraca I de León durante 2026, en el noveno centenario de su muerte, para poner en valor una figura "denostada" históricamente.

"Dolía, y duele, ver y escuchar cómo se saltaba su nombre en la relación de monarcas de León o cómo, aún más doloroso, se ninguneaba su figura y la importancia de su papel en la Edad Media. Estamos acostumbrados a ese olvido que no tiene nada de inocente y que siempre se tapa con medias verdades territoriales cuando no con mentiras totales que nos hacen que, ante cada hecho constatado de la historia de León, de la identidad leonesa, salgan mil mentiras o tergiversaciones", ha concluido el regidor.