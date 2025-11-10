Leticia García destaca el 49% de aumento del presupuesto destinado a económía social en CyL, hasta 174 millones

Leticia García (C) en la entrega de los Premios Castilla y León al Cooperativismo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presidido este lunes en Salamanca la entrega de Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social en su décimo sexta edición, donde ha subrayado el aumento del 49 por ciento en esta legislatura del presupuesto destinado al fomento de la economía social para superar los 174 millones.

La consejera ha subrayado al respecto que la Junta "hace un gran esfuerzo también en el proyecto de presupuestos contemplando de nuevo esa apuesta de cara a 2026 por la economía social".

"Somos la séptima comunidad autónoma con mayor porcentaje de economía social sobre el total del tejido productivo con más de 30.000 trabajadores directos" ha añadido García.

Los premios que se han entregado este lunes en Salamanca "divulgan y difunden esas bondades que tiene la economía social y que son tan importantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo inclusivo y social de nuestra comunidad autónoma" ha indicado Leticia García.

Según ha explicado la consejera de Industria y Empleo, se ha elegido Salamanca "por dos razones fundamentales" como son el compromiso de esta ciudad y de esta provincia con la economía social, ya que el 15 por ciento de las empresas y entidades de economía social de Castilla y León están en Salamanca.

La segunda razón es "por reconocer ese esfuerzo que hace el Ayuntamiento, que hace Salamanca y también su alcalde con la economía social con la que están plenamente comprometidos".

Por su parte, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado "la importancia que la ciudad de Salamanca ha tenido en el desarrollo de la economía social y efectivamente el Ayuntamiento ha sido pionero en la reserva de contratos a favor de las personas con discapacidad o que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social".

Otro aspecto que ha destacado García Carbayo es "el retorno social", ya que hoy los trabajadores vinculados a este tipo de contratos son 195, y prestan servicios "en ámbitos muy demandados y percibidos muy positivamente por los vecinos como el mantenimiento de zonas verdes, la conservación de los 700 huertos urbanos, el control de plagas, la recogida de textil, la comida a domicilio, la limpieza de centros y dependencias municipales o la gestión de cafeterías en edificios municipales".

El primer edil salmantino ha anunciado que la contratación alcanza ya aproximadamente los casi cinco millones de euros anuales de reserva contractual a favor de estas empresas y de estos trabajadores.

"Por lo tanto, gana la sociedad, ganan los trabajadores, gana la ciudad y esto creemos que tiene que ser valorado muy positivamente por los ciudadanos", ha concluido el alcalde de Salamanca.