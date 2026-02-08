Levantado el corte de la carretera N-502 derivado del accidente en el que murió el conductor de una quitanieves en Ávila

ÁVILA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han levantado el bloqueo de la carretera N-502 derivado del accidente en el que perdió la vida el conductor de una máquina quitanieves perteneciente a la de Red de Carreteras del Estado, un hombre de 54 años vecino de Ramacastañas (Ávila).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.10 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de la salida de vía de una quitanieves a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).

La Subdelegación del Gobierno informó a última hora del sábado de que el personal responsable del mantenimiento de la vía comunicó que, una vez se procediera a la retirada de la calzada de la plataforma del vehículo siniestrado, así como de los pretiles arrastrados y otros obstáculos existentes, se restablecería la circulación en el nivel que correspondiera en función del estado del firme.

Asimismo, señaló que la pala del vehículo quitanieves siniestrado y otra pieza de considerable tamaño --un bidón para sal con un peso aproximado de 1.500 kilogramos-- que quedaron sobre la ladera por la que se produjo el desplazamiento del vehículo no parecían, en principio, presentar riesgo de desprendimiento desde su ubicación actual.