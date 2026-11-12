Se levantan las medidas restrictivas sobre Piedralaves y los 2.500 evacuados vuelven a sus casas

Imagen de Piedralaves, ayer miércoles. - EUROPA PRESS
ÁVILA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los 2.500 vecinos del municipio abulense de Piedralaves (Ávila) podrán volver a sus casas después de que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) haya levantados las medidas restrictivas que afectaban a la localidad desde el pasado martes ante la amenaza de colapso y desborde de la presa del Horcajo.
El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha sido el encargado de transmitir esta noticia después de la reunión de este órgano que ha quedado disuelto también esta mañana.
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