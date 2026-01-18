En libertad un detenido tras una persecución por robar ropa de una tienda del centro de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Intenta agredir al dueño de un bar, golpea a agentes de la Policía y le intervienen cocaína - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia tras sustraer tres prendas de ropa por valor de casi 85 euros en una tienda de Vallaodlid y huir de los agentes.

Los hechos se produjeron el pasado 15 de enero, cuando una dotación de Policía Nacional uniformada patrullaba por la calle Constitución de la capital y vieron a un hombre corriendo por la calle perseguido por una vigilante de seguridad de un comercio.

La vigilante gritaba "policía, policía" para pedir ayuda a los agentes, por lo que estos se unieron a la persecución del individuo, quien se detuvo finalmente cuando una mujer que iba paseando por la calle quien se interpuso en su camino, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El hombre chocó contra ella y tras un forcejeo, la arrojó al suelo, momento en el que los agentes de Policía y la vigilante pudieron alcanzar e inmovilizar al hombre.

El varón había emprendido la huida tras sustraer tres prendas de una tienda de ropa cercana y saltar la alarma al pasar por el arco de seguridad del comercio, momento en el que la vigilante inició su persecución. Estas prendas que había sustraído el hombre estaban valoradas en un total de 84,87 euros.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y a su traslado a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Por su parte, la mujer que se había cruzado en el camino del delincuente se desplazó a un centro médico para ser atendida de las lesiones ocasionadas por el encontronazo con el delincuente y posteriormente fue a comisaría para prestar declaración.

Finalizadas las diligencias y trasladadas a la autoridad judicial, el detenido, quien carecía de antecedentes policiales, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.