En libertad un matrimonio y su hijo presuntos autores de una agresión y amenazas a su vecino en Valladolid

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un matrimonio y su hijo como presuntos autores de un delito de amenazas graves, otro de lesiones y otro de daños tras una agresión a un vecino.

La detención se llevó a cabo en la tarde del 20 de marzo tras una investigación que se inició después de que el día 4 un varón denunciase que al salir de su domicilio con su bicicleta y coincidir en el ascensor con tres vecinos, se inició una discusión por el uso de este, que acabó en una agresión.

Durante el altercado, los tres individuos comenzaron a empujarle, provocaron su caída al suelo y le propinaron varios golpes, lo que resultó en un traumatismo contuso en la rodilla izquierda de la víctima, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la agresión, uno de los vecinos accedió a su vivienda y regresó con un cuchillo, con el que amenazó de muerte al denunciante mientras profería expresiones intimidatorias y xenófobas. Además, ocasionó daños en la bicicleta del perjudicado, valorados en 68 euros.

El denunciante manifestó su temor ante la posibilidad de que las amenazas se materializaran, ya que esta familia habría protagonizado altercados previos con otros residentes del inmueble.

Por ello, el grupo investigador realizó diversas gestiones que permitieron la plena identificación de los tres presuntos implicados, sobre los que se estableció una búsqueda policial para su detención. Además, durante estas actuaciones se tuvo conocimiento de su posible implicación en otro hecho delictivo que está siendo investigado por la Comisaría de Parquesol.

Finalmente, una patrulla localizó a las tres personas en la calle La Transición y tras comprobar que figuraba sobre ellos una reclamación policial emitida por el Grupo 3º de la Comisaría de Valladolid-Delicias, se procedió a su detención.

A los dos varones se les imputa un delito de amenazas graves, otro de lesiones y otro de daños, mientras que a la mujer se le atribuye un delito de amenazas graves.

Durante el cacheo de seguridad efectuado en el momento de la detención, a uno de los varones se le intervino una navaja de aproximadamente 15 centímetros de hoja.

Los tres fueron trasladados a dependencias policiales y la mujer fue puesta en libertad tras prestar declaración, mientras los dos varones han pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.