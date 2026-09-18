En libertad el presunto autor de cuatro robos en iglesias de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras intentar robar en un coche y por un hurto en un comercio - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos después de que la policía le detuviera al vincularle con cuatro sustracciones de obras de arte sacro cometidas en distintos templos de Valladolid durante los meses de julio y septiembre.

Los delitos investigados presentan un carácter excepcional en la demarcación, al tratarse de la sustracción de obras de arte sacro del interior de iglesias, un tipo de ilícito penal poco habitual en la provincia, señala la Comisaría Provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La reiteración de hechos en un período corto de tiempo llevó a los agentes especializados a considerar la posible existencia de una única autoría.

En concreto, según han recordado desde la Comisaría Provincial, los hechos se refieren a la sustracción en San Felipe Neri de una talla de madera policromada representando a un ángel del siglo XIX, durante la tarde del 20 de julio.

El pasado 10 de septiembre se denunció la desaparición en la Iglesia de la Vera Cruz de una talla de madera policromada en color oro, representando a un ángel con trompeta, fechada a finales del siglo XVII.

Por último en San Pablo se denunciaron otros dos robos. La pintura 'Ecce Homo', el mismo día 10, copia del autor Morales, ocurrido también durante la tarde; y cuatro días después se denunció la desaparición de la Séptima Estación del Vía Crucis, titulada 'Jesús cae por segunda vez'.

En todos los casos, los testigos aportaron una descripción coincidente del presunto autor, lo que permitió orientar la investigación hacia su identificación.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico realizaron diversas gestiones que permitieron identificar al presunto autor.

El daño patrimonial ocasionado por la sustracción de estas obras -todas ellas de gran antigüedad y singularidad- es evidente, si bien la valoración económica definitiva queda pendiente del informe de la Unidad Central de Patrimonio.

Una vez identificado el investigado, se solicitó al Juzgado competente la expedición de un mandamiento de entrada, detención y registro en su domicilio, ubicado en el barrio de Arturo Eyries.

ENTRADA Y REGISTRO

En la mañana del 17 de septiembre, los agentes hicieron efectiva la entrada y registro en el domicilio del investigado, procediendo a su detención.

Durante la intervención se recuperaron objetos empleados en la comisión de los hechos, tales como: bolsas de transporte utilizadas para trasladar las obras sustraídas y un patinete eléctrico con el que el presunto autor se desplazaba entre los distintos templos.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad. La investigación permanece abierta con el objetivo de localizar y recuperar las obras de arte sustraídas, así como determinar la posible participación de otras personas en los hechos.