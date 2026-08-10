En libertad tras robar en un local de Valladolid y amenazar a un empleado que le perseguía con una navaja

Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid como autores de siete robos con fuerza en lavaderos de la ciudad - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la libertad provisional para el hombre detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con intimidación, tras haber sustraído supuestamente diversos productos de un establecimiento de Valladolid y haber amenazado con una navaja a un empleado del local durante su huida.

Según ha informado el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos se desencadenaron en la tarde del pasado 9 de agosto tras recibir la Sala CIMACC 091 un aviso que alertaba del suceso.

Un trabajador del recinto sorprendió al individuo apoderándose de los artículos para marcharse a la carrera sin abonar su importe, por lo que inició su persecución a pie. Durante la huida, el presunto autor se volvió hacia el empleado para esgrimir una navaja de tipo 'mariposa' de unos 25 centímetros de longitud total y dirigirse hacia él al tiempo que profirió la amenaza "te voy a pinchar", lo que obligó al trabajador a retroceder para evitar ser alcanzado.

No obstante, el empleado continúo vigilando al individuo hasta ver cómo este se introducía en el portal de un inmueble cercano. Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes localizaron minutos después a un varón que salía del citado edificio con una bicicleta y cuya descripción coincidía con la facilitada.

El hombre intentó huir nuevamente al percatarse de la presencia policial, aunque fue interceptado y arrestado a los pocos metros tras oponer una resistencia activa. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinó su puesta en libertad.