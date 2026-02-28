En libertad un 'sintecho' tras robar en un bar de Valladolid 476 euros, una tablet y tres cajas de cruasanes

Archivo - Sucesos.- Detenido un hombre tras ser sorprendido con casi 16 gramos de ketamina en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón, sin domicilio fijo y con 48 antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad después de robar en una cafetería de Valladolid y llevarse casi 500 euros en metálico, una tablet, tres cajas de cruasanes y mordisquear varias galletas.

Los hechos ocurrieron en la mañana del día 26 en una cafetería de la capital, antes de que abriera sus puertas a los clientes. Las cámaras de video vigilancia del establecimiento grabaron como un individuo tiraba y empujaba violentamente las puertas hasta que estas cedieron y accedió al interior del local, señala la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Una vez dentro manipuló varios objetos del establecimiento e incluso llegó a mordisquear varias galletas, dejando los restos tirados por el interior.

Cuando llegó la trabajadora de la cafetería para abrirla al público y se encontró con las puertas abiertas y el interior revuelto, dio aviso a la Sala CIMACC 091 que comisionó una dotación de Policía Nacional uniformada del Grupo de Atención al Ciudadano al lugar. Cuando llegaron los agentes, se entrevistaron con la empleada y le indicaron los pasos a seguir para presentar la correspondiente denuncia.

Al visionar las imágenes grabadas por el circuito de cámaras, tanto los agentes como la trabajadora de la cafetería reconocieron sin ningún género de dudas al presunto autor, por tratarse de un varón que carece de domicilio fijo y que solía frecuentar el local y había protagonizado otras intervenciones con los agentes.

El responsable de la cafetería se personó en dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia, en la que relató que el presunto autor se había llevado del interior del local 476 euros en metálico de la caja registradora, una tablet valorada en 150 euros empleada para los servicios a domicilio a través de una conocida plataforma y tres cajas de cruasanes.

Los agentes pusieron en conocimiento la identidad del presunto autor al resto de indicativos en servicio a través de la malla de comunicaciones policial e intentaron localizarlo sin éxito en los lugares que sabían que solía frecuentar. Horas después, una dotación de Policía Nacional uniformada de la UPR, que se encontraba patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana, vio en el Paseo Zorrilla al hombre buscado, por lo que procedieron a interceptarlo e identificarlo.

En el cacheo superficial que se le practicó se localizó entre sus ropas la tablet sustraída del comercio y parte del dinero robado, por lo que los agentes informaron al hombre de su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y lo trasladaron a dependencias policiales.

Con el presunto autor en los calabozos, se continúo con el trámite del atestado policial, y se hizo entrega de la tablet y del dinero recuperado al responsable del comercio. El hombre ha sido detenido anteriormente en 48 ocasiones por la Policía Nacional.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.