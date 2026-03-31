A licitación la gestión de los bares de la zona alta y baja de la estación de Valle Laciana-Leitariegos, en León

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha sacado a licitación el contrato para la gestión y explotación de dos bares ubicados en la zona alta y baja de la Estación Invernal y de Montaña Valle Laciana-Leitariegos con una duración de doce meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, que se podrá prorrogar por tres años más renovables año a año.

El contrato está impulsado por el área de Turismo de la Institución provincial y se adjudicará en un único lote no divisible con un presupuesto base de licitación de 112.350 euros. El periodo de apertura obligatorio para ambos establecimientos será el oficial aprobado por la Institución provincial para la temporada en la estación y, fuera de él, el adjudicatario podrá abrir de forma voluntaria previa comunicación a la dirección de la estación invernal.

Además, en el caso de que el telesilla 'Braña' se abra para uso turístico durante la temporada estival, el adjudicatario estará obligado a abrir el bar de la zona alta "al menos" durante el horario en el que el remonte esté en funcionamiento.

El objetivo es prestar un servicio complementario a la actividad del esquí "en una zona aislada y de montaña que necesita disponer de servicios de hostelería para los usuarios y visitantes de la estación invernal", han explicado desde la Diputación.

El canon anual mínimo será del uno por ciento de los ingresos obtenidos durante la temporada invernal de explotación por parte de la estación en concepto de precios o tasas por la utilización de sus instalaciones (incluidos los ingresos por alquiler de material y excluido el seguro de accidente), a lo que habría que sumar el IVA correspondiente (21 por ciento).

La Diputación ha explicado que el local denominado 'Bar Zona Baja' está integrado en un edificio prefabricado de servicios múltiples propiedad de la Diputación de León y ubicado a pie de aparcamiento de la estación, dentro del término municipal de Villablino y una superficie total es de 81 metros cuadrados.

Por su parte, el 'Bar Zona Alta' también está integrado en un edificio prefabricado que es propiedad de la Diputación de León, en cota aproximada de 1.600 metros, próximo a la estación de reenvío del telesilla denominado 'Braña', que le da acceso, y dentro del término municipal de Villablino. Su superficie es de 146,41 metros cuadrados.

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de abril por vía electrónica a través del perfil de contratante de la Diputación de León alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

Por otra parte, se ha formalizado por 97.197 euros el contrato de suministro de dispositivos de seguridad infantil para los telesillas de las estaciones de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos. En total, se han adquirido 2.006 dispositivos para eliminar el riesgo de que los niños puedan deslizarse y caer por debajo de la barra de seguridad durante el uso de los telesillas.

De estos, 1.500 unidades se destinarán a San Isidro y 506 a Valle Laciana-Leitariegos. La Diputación ha explicado que con esta actuación se dotará de un sistema específico de seguridad infantil a la totalidad de las plazas de los telesillas de las dos estaciones.

Además, parte de estos dispositivos son retráctiles, "lo que permite que no interfieran en la utilización de los telesillas por parte de los esquiadores y esquiadoras con discapacidad que emplean sillas adaptadas".

También se ha adjudicado la ejecución de la cubierta de la cinta transportadora de debutantes y de acceso al reenvío del telesilla cuatriplaza desembragable de Cebolledo. Esta infraestructura, de aproximadamente 70 metros de longitud, tiene como finalidad proteger y facilitar el uso de este servicio por parte del público.

La cubierta, adjudicada por un total de 224.420 euros, contará con una estructura independiente de la propia cinta, montada sobre una base de hormigón, y estará formada por arcos de aluminio y cerramientos de policarbonato. La Diputación ha explicado que esta instalación permitirá proteger a los usuarios del viento y evitar la acumulación de nieve, facilitar la apertura tras episodios de nevadas y reducir de forma "significativa" las labores de limpieza y acondicionamiento.