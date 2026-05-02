Lobo condena el ataque vandálico en la sede de UGT León: "Siempre combatiremos el fascismo, no nos van a callar"

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha condenado el ataque vandálico sufrido en la sede del sindicato en León, donde ha aparecido una pintada con una esvástica y un ramo de flores el 1 de Mayo. "Siempre combatiremos el fascismo, no nos van a callar", ha expresado el líder de la organización en la Comunidad.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, el secretario autonómico de UGT ha asegurado que este acto de "odio" supone un "ataque a la democracia y a la clase trabajadora".

Por último, ha trasladado su apoyo y solidaridad a los compañeros de UGT León.