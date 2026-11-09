Lobo confía en una "respuesta masiva" en la huelga para provocar una "catarsis" con salarios y vivienda en el centro

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VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha confiado en una "respuesta masiva" en los centros de trabajo y en las manifestaciones convocadas en la Comunidad ante la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, con el objetivo de lograr una "catarsis" que sitúe los salarios y la vivienda en el centro del debate político y público.

El líder sindical ha recordado de que quedan "menos de 48 horas" para la celebración del paro general y ha trasladado una "mala noticia" a la patronal CEOE, a la que ha acusado de "intentar confundir a la opinión pública sobre la legalidad de la convocatoria y de amenazar con una impugnación que no se ha materializado".

Asimismo, ha dirigido sus palabras a la "derecha y a la extrema derecha", a las que ha criticado por aconsejar con "tono amenazante" la desconvocatoria de la movilización, al tiempo que ha asegurado que el 11 de noviembre habrá huelga general en el conjunto de España y en Castilla y León.

Lobo ha recordado que el recurso a las huelgas generales forma parte de la identidad de la UGT para mejorar las condiciones laborales. En este sentido, ha rememorado los paros promovidos por el sindicato en Valladolid en 1905 y 1917 -este último secundado durante 18 días consecutivos por la carestía de la vida y el empleo- y ha destacado que, más de un siglo después, la UGT vuelve a convocar junto a Comisiones Obreras (CCOO) para abordar la situación salarial y el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler a un precio de equilibrio.

Respecto al contexto económico, el representante de UGT ha tildado de "escándalo" las cuentas de resultados de las empresas españolas, un punto en el que ha señalado que las compañías del IBEX 35 han cerrado el primer semestre con beneficios récord de 36 millones de euros y que las empresas del país duplican las ganancias de sus homólogas europeas.

Lobo ha matizado que las pequeñas y medianas empresas también acumulan beneficios en los últimos años, por lo que ha afirmado que "no hay ninguna excusa", ya que "unos pocos se están forrando". Por ello, ha pedido a los empresarios que "repartan las ganancias" para mejorar los sueldos.

En el ámbito autonómico, el secretario general ha denunciado que Castilla y León parte de una posición de "desventaja" respecto al resto de España, al situarse con un salario medio entre 5 y 11 puntos por debajo de la media nacional, con lo que se posiciona "como la quinta comunidad por la cola". Según ha explicado, en la autonomía se trabajan jornadas más largas, se perciben remuneraciones inferiores y la población sufre el impacto de una inflación superior a la media nacional.

Sobre el problema residencial, Lobo ha advertido de que la vivienda constituye un factor de empobrecimiento y desigualdad para la clase trabajadora. En este contexto, ha afirmado que los sindicatos han recogido el "sentir general" de la sociedad ante unos salarios que no alcanzan y unos costes habitacionales "inasumibles", al tiempo que ha situado el detonante de la protesta en un desahucio aplicado "con toda crueldad

El dirigente sindical ha precisado que el paro general busca "avanzar" y ganar derechos para el conjunto de la ciudadanía trabajadora y ha detallado que las movilizaciones contarán con la participación de organizaciones sociales, vecinales, de trabajadores autónomos y de la juventud y ha destacado la convocatoria prevista a las 19.00 horas en la Plaza de Colón como "una expresión colectiva de esperanza".

Finalmente, el responsable de UGT ha instado a que el paro sirva para "abrir un debate público en torno al reparto de la riqueza, la subida de las retribuciones, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad del sistema público de pensiones".