Localizado un menor de 17 años tras desaparecer varias horas de madrugada en Quintana Redonda (Soria)

Dispositivo de búsqueda para localizar a un menor en la provincia de Soria. - GUARDIA CIVIL

SORIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a un menor de 17 años que ha estado desaparecido durante varias horas esta madrugada tras separarse del grupo con el que estaba en Quintana Redonda (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha coordinado y dirigido el dispositivo de búsqueda para la localización del menor, que se ha desarrollado en las inmediaciones de las localidades de Quintana Redonda y Tardelcuende.

Según la información recibida a través del Servicio de Emergencias 112, el menor desapareció entre las 1.30 y las 2.00 horas tras separarse del grupo con el que se encontraba en Quintana Redonda e inició en solitario el desplazamiento hacia su residencia temporal de Semana Santa en Tardelcuende a través de un camino forestal que conecta ambas localidades. En el momento de la desaparición, portaba teléfono móvil, si bien se encontraba sin batería.

Los familiares iniciaron una búsqueda por la zona, que se prolongó hasta las 4.29 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencia.

Ante estos hechos, la Guardia Civil de Soria estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda, en el que participaron 14 efectivos de la Guardia Civil, cuatro de las agrupaciones de Protección Civil de Golmayo, Alconaba y Berlanga de Duero y dos agentes forestales de la Junta de Castilla y León.

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Asimismo, se movilizaron patrullas de seguridad ciudadana, que se entrevistaron con los familiares en la localidad de Quintana Redonda y comenzaron la inspección de caminos y zonas próximas.

Durante el operativo también se emplearon medios técnicos, incluyendo un dron, con el objetivo de ampliar la capacidad de rastreo en la zona, han añadido las mismas fuentes.

El menor fue finalmente localizado por una patrulla de la Guardia Civil en el término municipal de Quintana Redonda, en una zona de monte, concretamente en una pista forestal cercana a la autovía A-15 y se encontraba en buen estado.

La rápida coordinación entre los distintos organismos intervinientes permitió la localización del menor en un corto espacio de tiempo y el operativo concluyó con resultado satisfactorio, ha apuntado la Guardia Civil.