Localizados en la provincia de Valladolid dos prófugos con órdenes de búsqueda e ingreso en prisión

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en la provincia a dos personas, de nacionalidades extranjeras, sobre las que pesaban diversas requisitorias judiciales en vigor, entre ellas órdenes de búsqueda, detención y personación, así como una orden de ingreso en prisión.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la primera detención se produjo durante un dispositivo de seguridad ciudadana en la demarcación de Laguna de Duero, cuando una patrulla identificó al conductor de un vehículo. Tras comprobar su identidad, los agentes verificaron que sobre él recaía una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado de Valladolid, motivo por el que se procedió a su inmediata detención.

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo a un segundo varón, sobre el que constaba una requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Segovia.

El detenido fue trasladado al Puesto de Cabezón de Pisuerga para la instrucción del correspondiente atestado policial y su posterior puesta a disposición judicial en el menor tiempo posible.