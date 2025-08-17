Localizan a un ganadero desorientado y afectado por humo tras horas desaparecido en el incendio de Porto (Zamora)

Vecinos caminan por la zona calcinada por el incendio forestal que se originó en Puercas de Aliste, a 15 de agosto de 2025, en Puercas de Aliste, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (Pegaso) de la Guardia Civil ha localizado esta madrugada a un ganadero, desorientado y afectado por humo, que llevaba horas desaparecido.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de la localización del varón a las 3.45 horas de este domingo, en el marco de una búsqueda que se inició pasadas las 22.15 horas, cuando se informó de su desaparición.

El ganadero ha sido localizado desorientado y levemente afectado por el humo del incendio originado en Porto, el cual ha obligado, además, a unas 1.200 personas de la localidad homónima a pasar la noche desalojadas y reubicadas en la Escuela Hogar de la Junta en Puebla de Sanabria.

Este incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha provocado también el corte de la ZA-102 a partir del embalse de San Sebastián.