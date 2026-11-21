Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 21 de noviembre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 23.641 y ha repartido 600.000 euros, en la capital burgalesa, así como parte de un segundo premio, que ha recaído en el número 26.323 y ha repartido 120.000 euros, en Ávila capital.

En concreto, el número agraciado con las cifras del primer premio ha sido vendido en el Despacho receptor número 18.160 de Burgos, situado en la calle Villalón, 1, entre los otros nueve puntos de venta en los que estaba consignado este número, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Además, el número agraciado con las cifras del segundo premio se ha vendido en la Administración número 8 de Ávila, ubicada en la plaza Santa Ana, 2, entre otros 19 puntos de venta, mientras que los reintegros han sido para los números 1, 0 y 7.