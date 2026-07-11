La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

[Mass Mail] Anapal, Principal Colectivo De Loteros, Advierte A Loterías Y Apuestas Del Estado: La Red De Ventas No Va A Seguir Esperando De Brazos Cruzados - Europa Press

SALAMANCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 11 de julio, ha dejado gran parte de un primer premio, que ha repartido 1.500.000 euros a la serie --150.000 euros al décimo-- del número 78.084, en las localidades salmantinas de Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada.

En concreto, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado en la Administración número 1, 'La Almendra de la Suerte', de Santa Marta de Tormes, y también en la Administración número 1 de Carbajosa de la Sagrada que ha vendido en este caso cerca de 40 décimos lo que ha dejado unos 6 millones de euros.

Por otra parte, la Administración número 4 de León ha vendido íntegramente el número 64.975, agraciado con el segundo premio del sorteo de este sábado, que ha repartido 300.000 euros a la serie, 30.000 al décimo.