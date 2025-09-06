La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Valladolid

Archivo - Administración nº16 que ha repartido el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2024 correspondiente al número 94974, a 6 de enero de 2024, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 88.589 y ha repartido 1.500.000 euros, en Valladolid capital.

En concreto, el número ha sido vendido en la Administración de Loterías número 11, situada en Calle Manteria, 30, según información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 23.563 y ha estado premiado con 300.000 euros, mientras que el tercer premio ha repartido 150.000 euros al número 17.996. Los reintegros han sido para los números 9, 4 y 0.