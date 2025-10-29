La lucha de la familia de Noa para que se cumpla "la ley" y tenga un ATE en su colegio de Valladolid llega a las Cortes - EUROPA PRESS

Comienza una tercera recogidaOct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha anunciado este miércoles que presentará iniciativas para exigir a la Junta que cumpla la ley y garantice la presencia de asistentes técnicos educativos (ATE) en los centros que lo precisen, después de conocer el caso de Noa, una niña con necesidades especiales del colegio público Tierno Galván de Valladolid, a la que se le ha denegado esta figura pese a contar con resolución favorable del Procurador del Común.

La madre de la menor, Laura Jódar, ha denunciado que su hija ha empezado segundo de Primaria sin el apoyo de un ATE a pesar de que esta figura está contemplada en su informe psicopedagógico. "Noa está teniendo muchísima suerte porque sus tutoras, la especialista de audición y lenguaje y la de pedagogía terapéutica están haciendo las funciones que no les corresponden, incluso ayudándola en situaciones como cuando no controla el esfínter", ha relatado.

Jódar ha asegurado que "no se puede depender de la buena voluntad del personal", y ha pedido que "se cumpla la ley" porque la situación podría empeorar si el próximo curso cambia el equipo docente. "Mi hija va a ser una más y lo que tenga que luchar lo voy a seguir luchando, queremos vivir de la ley, no de la suerte", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que desde la Consejería de Educación se le haya propuesto cambiar a Noa de colegio a uno con recursos para atender sus necesidades.

"Eso es atroz, mi hija no va a cambiar de colegio, tiene derecho a estudiar en un centro ordinario, cerca de su casa, con los apoyos que necesite", ha afirmado.

Además, ha lamentado que "Castilla y León presuma de ser inclusiva" mientras "muchas familias viven la misma situación", por lo que ha iniciado una recogida de firmas para reclamar a la Junta que garantice la dotación de todos los especialistas necesarios en los colegios -ATE, enfermeras...- y que "los recursos vayan donde están los niños, no al revés".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha denunciado que el Gobierno autonómico "está incumpliendo la ley y una resolución del Procurador del Común" que obliga a proveer de un asistente técnico educativo a Noa. "El PP está vulnerando derechos fundamentales al negar a estas familias una educación inclusiva", ha afirmado.

Finalmente, Fernández ha anunciado que formulará una pregunta oral a la consejera de Educación, Rocío Lucas, ante el Pleno de las Cortes y que su grupo mantendrá su apoyo a la familia y a las "centenares de familias desamparadas" que viven situaciones similares.

"Es vergonzoso que mientras el PP presume de presentar los presupuestos más altos de la historia, no destine los recursos necesarios para que los menores con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación", ha concluido.