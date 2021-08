Malestar entre las familias tras el despido de "todas las trabajadoras" de la escuela 'Caballito Blanco' de Valladolid

El Ayuntamiento advierte de que la empresa ha incumplido el contrato y asegura que hará cumplir la Ley

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Infantil 'Caballito Blanco' del barrio vallisoletano de La Pilarica ha mostrado su malestar ante el despido de "todas las trabajadoras" del centro, un total de cuatro profesoras más la directora, por parte de la empresa concesionaria, decisión que han conocido "a través de terceras personas" a falta de menos de dos semanas para el inicio del curso.

Así lo han señalado fuentes de la Asociación en un comunicado recogido por Europa Press en el que criticaban la decisión de la empresa, Grupo Eulen, en una decisión de la que también ha hablado la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, quien ha advertido de que el despido de más del 50 por ciento de la plantilla supone un incumplimiento del contrato.

El AMPA ha manifestado su "más profundo malestar y denuncia" por el despido por parte de la empresa concesionaria del centro y sin previo aviso, de estas empleadas a menos de dos semanas del inicio del curso. En concreto, de las seis personas que trabajan en la Escuela, se despidió a la directora ya en el mes de junio y ahora se ha cesado a tres profesoras, mientras que no se ha renovado el contrato a una cuarta, con lo que la única persona que ha mantenido su empleo es la cocinera.

Este movimiento de la empresa deja a "más de 41 familias de Valladolid afectadas y sin tiempo ni margen de maniobra para poder reubicar, dado el caso, a bebés y niños de hasta 3 años en otros centros".

El AMPA ha tenido conocimiento de esta situación por "terceras personas, sin que por el momento ni la empresa concesionaria EULEN ni el propio Ayuntamiento de Valladolid hayan comunicado dicho despido masivo y las razones del mismo al AMPA ni a los padres y madres a título particular".

Además, han lamentado que al ponerse en contacto con dicha empresa, no han obtenido "ninguna respuesta".

En este sentido, al ser preguntada por los medios de comunicación la concejal María Victoria Soto ha señalado que el Ayuntamiento se ha enterado de los despidos "por las propias trabajadoras y los padres" al tiempo que ha advertido de que la empresa "ha incumplido el contrato" porque este tipo de decisiones se deben informar al Consistorio para que dé "el visto bueno" del Consistorio y porque ha despedido a más del 50 por ciento de la plantilla.

Soto ha señalado, al igual que explica el AMPA, que en primer lugar se despidió a la directora de la Escuela a los pocos días de concluir el pasado curso, algo que tampoco se comunicó debidamente al Ayuntamiento, y ahora se conocen estos nuevos despidos.

En este sentido, la edil ha explicado que este lunes mantuvo una reunión con las trabajadoras afectadas y que este miércoles tiene prevista una reunión con Eulen, empresa a la que ha pedido que envíe a "responsables" para que "al menos" den explicaciones de lo que ha pasado.

"Espero que reconduzcan la decisión. No es el estilo del Ayuntamiento de Valladolid ni de las escuelas infantiles el no informar a las familias, no dar explicaciones, y es la primera vez que ha pasado ésto", ha apostillado.

La concejal de Educación ha querido asegurar a los padres y madres de alumnos que el Ayuntamiento hará "que se cumpla escrupulosamente la Ley" y que va a estar "encima" para ver cómo se desarrolla el inicio del curso escolar en un centro que, como ha recalcado, ha funcionado "muy bien" y para el cual incluso se prevé aumentar en una unidad más debido a que tiene una elevada demanda de plazas.

A este respecto, las familias de los menores que acuden a la escuela han recalcado que desde su apertura en 2018 la plantilla ha trabajado "de manera ejemplar", sin que haya habido "ni una sola queja o reclamación formal" en todo este tiempo.

"Creemos que se trata de una gestión pésima e intolerable, con multitud de irregularidades que ya se están analizando desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta que los perjudicados, además de las propias trabajadoras, son bebés y niños pequeños con un ciclo abierto y adaptados plenamente a sus profesoras y rutinas, fundamentales en esta edad temprana", han criticado.

TRASLADO DE TRABAJADORAS DE LA 'CASA CUNA'

Según el AMPA el motivo de despido "alegado por la empresa" es el cierre de la Escuela Infantil 'Casa Cuna' de la Diputación de Valladolid, de la que también tiene la concesión, y la necesidad de reubicar a trabajadoras "con una supuesta mayor antigüedad".

Sin embargo, han asegurado que "existen plazas libres tanto en la Escuela 'Caballito Blanco' como en otras municipales para reubicar a estas trabajadoras sin necesidad de realizar estos despidos, que el AMPA considera que se producen únicamente para ahorrar costes por parte de la empresa concesionaria".

También han recalcado desde el AMPA que el "deber" del Ayuntamiento de Valladolid es "prestar un servicio de calidad a los niños matriculados en sus Escuelas Infantiles, y por ello exigimos su intermediación para que Eulen readmita a las profesionales despedidas de 'Caballito Blanco' antes del inicio del curso, cumpliendo con lo establecido en el convenio y en el pliego de la concesión" y "ante todo" velar por el bienestar de los bebés y niños que asisten a la escuela.