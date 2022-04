Malestar en el PP y la Plataforma del Soterramiento tras quedar fuera de la Audiencia Pública más de 100 personas

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y representantes de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril han manifestado este lunes su malestar al quedarse fuera de la Audiencia Pública más de un centenar de personas, mientras que en el Salón de Recepciones había en torno a 80 ciudadanos, a parte de miembros de la Corporación y representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado.

El Salón de Recepciones ha alcanzado el aforo dispuesto para este acto, unas 80 ó 90 personas, desde varios minutos antes de las 19.00 horas, a la que estaba previsto el inicio de la Audiencia Pública, convocada por el Ayuntamiento a solicitud de la Federación vecinal para discutir el proyecto ferroviario en la ciudad.

Sin embargo sobre las 18.45 horas todavía hacían cola en la entrada principal del Ayuntamiento en torno a un centenar de personas que no han podido acceder como público al Salón de Recepciones, entre ellos representantes de la Plataforma por el Soterramiento o los parlamentarios nacionales de PP, Alberto Alonso y Eduardo Carazo, y PSOE, Julio del Valle.

Ante esta situación, el malestar de las personas que no han podido acceder ha ido en aumento y cuando en el Salón de Recepciones ya comenzaba la sesión de Audiencia Pública, a las puertas comenzaban a cantar "Esta batalla la vamos a ganar" o "Que no, que no, que no queremos muro".

Todo ha llevado a que el Grupo Municipal Popular, cuyos integrantes han abandonado el Salón de Recepciones en señal de disconformidad, haya presentado un escrito --que ya estaba redactado y enviado a los medios de comunicación a las 19.12 horas-- ante Alcaldía para trasladar su malestar.

El PP, que ha mostrado su solidaridad con los vecinos que se han quedado fuera del Salón de Recepciones y han señalado al alcalde, Óscar Puente, el malestar por que consideran que ha habido "desinformación" al respecto de la Audiencia Pública, pues aseguran que se han enterado del funcionamiento a través de la web de la entidad vecinal pese a que se habían interesado por ello en varias ocasiones en el Ayuntamiento.

El PP ha asegurado que el tiempo que se otorga a los representantes de la Federación vecinal, que son quienes intervienen para solicitar información al equipo de Gobierno, "no parece razonable" ya que tienen 50 minutos mientras que cada Grupo Político ha dispuesto de 20 en el Pleno extraordinario celebrado en la mañana de este lunes sobre el mismo asunto.

En definitiva, los 'populares' consideran que se trata de un "ejemplo más de la falta de transparencia del equipo de Gobierno" y del "escaso interés por la participación ciudadana efectiva, pues no permite que haya más intervenciones en esta audiencia pública que la de quienes la han solicitado".

No obstante, la propia Federación vecinal Antonio Machado, así como la Plataforma por el Soterramiento mostraron su disconformidad con que en la sesión no se dejara una ronda de ruegos y preguntas abierta al público asistente. Asimismo, el colectivo vecinal solicitó que la Audiencia se celebrase en otro emplazamiento con mayor capacidad, a lo que el equipo de Gobierno tampoco accedió.