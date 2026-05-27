Malú actuará el 7 de noviembre en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Archivo - La cantante Malú actúa en la inauguración del Roig Arena, a 6 de septiembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Malú actuará el próximo 7 de noviembre en el Arroyo Esfera de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en el marco de la gira que realizará para presentar su último trabajo discográfico, 'Quince', y en la que repasará los grandes éxitos de su trayectoria.

Con más de 25 años de carrera, 14 álbumes de estudio y millones de discos vendidos, Malú se ha consolidado como una de las voces más importantes, influyentes y queridas del pop en español.

Desde el lanzamiento de 'Aprendiz', su álbum debut publicado cuando apenas tenía 16 años y certificado como Triple Disco de Platino, la artista ha construido una carrera repleta de éxitos cont temas como 'Blanco y Negro', 'Ahora Tú', 'A Prueba de Ti' o 'Invisible'.

Actualmente, Malú presenta 'Quince', un álbum que refleja uno de los momentos "más plenos y auténticos de su vida personal y profesional". En este proyecto, la artista comparte composición y producción junto a destacados nombres de la música como Luis Fonsi, Beret, Vanesa Martín o Marta Soto, en un disco marcado por la "honestidad emocional y la madurez artística".

A lo largo de su carrera, Malú ha logrado 16 discos de platino, 6 discos de oro y acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, es una de las artistas más premiadas del panorama nacional, con reconocimientos como 15 Premios Dial, 5 Premios 40 Principales y múltiples nominaciones internacionales.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir de este 28 de mayo a las 12.00 horas a través de entradas.com y maluoficial.es.