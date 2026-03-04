Mañueco anuncia una deducción de 150 euros en el IRPF para pagar cuotas de gimnasio y centros deportivo

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de campaña en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una deducción de 150 euros en el Impuesto de la Renta (IRPF) para ayudar a los ciudadanos de la Comunidad a pagar las cuotas de gimnasios y centros deportivos.

Mañueco ha detallado esta medida en un acto de campaña celebrado este miércoles en la Plaza Colón de Valladolid, donde ha centrado su discurso en las medidas destinadas a las familias y en el que ha aprovechado para lanzar esta nueva medida que supone un compromiso para fomentar el "ejercicio y un estilo de vida saludable".

Como ha detallado el candidato esta deducción será aplicable a todos los contribuyentes de Castilla y León y abarcará a los usuarios de cualquier edad, con lo que se espera beneficiar a "unas 300.000 personas".