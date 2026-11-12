Mañueco cree que el PSOE "tendrá que borrar" también el nombre de Redondo de la lista de Valladolid

Foto de los candidatos del PP al Congreso y el Senado con los presidentes autonómico y provincial, Alfonso Fernández Mañueco y Conrado Íscar. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aseverado este jueves que el PSOE "ahora tendrá que borrar el segundo nombre" de la lista electoral al Congreso de los Diputados por Valladolid después de que "la UCO haya entrado en el Ministerio de Igualdad", dirigido por la socialista vallisoletana Ana Redondo que ocupa el puesto número dos en dicha candidatura, por el caso de las "pulseras fake".

Fernández Mañueco ha cerrado este jueves un acto de inicio de la campaña electoral para el próximo 29 de noviembre celebrado a las 18.00 horas en el Espacio La Granja de Valladolid, donde ha acompañado a los cabezas de lista por esta circunscripción al Congreso, María Pardo; y al Senado, Jesús Julio Carnero.

Los tres han mencionado la cuestión de que, tras la dimisión del exministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, hace unos días la Junta Electoral, inicialmente la Junta Electoral señaló que si se tachaba su nombre de las papeletas socialistas al Congreso el voto no se consideraría nulo. Algo que hoy ha corregido el órgano electoral central para decir que si hay tachones sí que se anulará el voto.

Fernández Mañueco ha advertido de que Puente, que renunció a ir en la lista del PSOE por Valladolid tras su dimisión; y Ana Redondo, "siguen encabezando la papeleta", pero ha aseveraod que la formación socialista "ahora tendrá que borrar" el nombre de Redondo por la investigación de la UCO y la Fiscalía Europea al Ministerio de Sanidad sobre la contratación de las pulseras de protección de víctimas de violencia de género.

"Valladolid y España no se merecen ésto", ha enfatizado el presidente autonómico, que ha defendido que la provincia "tiene que dar una respuesta en las urnas" por ello el día 29 de noviembre. Todo ello señalado en un momento en el que faltaban algo menos de seis horas para poder pedir expresamente el voto.

Para Mañueco, Puente y Redondo son "el mejor ejemplo de la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez para la seguridad de las personas, de los viajeros en el tren y de las víctimas de maltrato".

Por su parte, María Pardo ha mostrado su "alarma" por la información sobre la "entrada" de la UCO en el Ministerio que dirige Ana Redondo, a quien ha señalado como "la cara visible de la lista del PSOE" y que considera que "debe dar explicaciones"

Pero, además ha sumado la gravedad de que la Fiscalía Europea investiga si en la compra de los dispositivos "hubo además un fraude con fondos europeos", en un asunto "tan importante como las pulseras que deberían proteger a las mujeres" y que con su fallo dejaron a "muchas" víctimas "al albur de sus maltratadores".

"VALLADOLID NO SE MERECE DESPRECIAR LA CARRERA DE DOS MINISTROS"

La candidata del PP ha lamentado que ahora haya que preguntarse "cosas tan absurdas" sobre si habrá que "tachar" a Redondo de las papeletas o si "seguirá como si nada". Por ello, ha incidido en que Valladolid "no se merece que tengamos que tachar o despreciar la carrera de dos ministros que han hecho lo peor posible para Valladolid y para España.

Por su parte, Jesús Julio Carnero se ha planteado si la lista del PSOE por Valladolid es "una especie de remiendo o de retazo", con "uno", Óscar Puente, que ha decidido no ir en la lista pero que hasta ahora se había dicho que "si se le tachaba el nombre, valía" pero "resulta que ya han dicho que si se tacha el nombre, esa papeleta no vale".

Mientras tanto, "la segunda", Ana Redondo, ha tenido que "soportar lo que está aconteciendo en el Ministerio de Igualdad", por lo que se pregunta si ahora "la dos quiere ser la uno o quiere ser la dos, pero quiere estar como bis".

En definitiva, Carnero ha asegurado no saber "exactamente lo que está aconteciendo con esa lista".