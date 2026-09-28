Mañueco defiende la "valentía" de CyL para avanzar en una economía "vigorosa" frente a la "inacción" del Gobierno

1120692.1.260.149.20260928122502 Mañueco en el Foro de El Español - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este lunes la gestión de la Comunidad basada en la "decisión", la "valentía" y la "seriedad" para consolidar una economía "vigorosa" y un crecimiento del empleo frente a la "inacción" que, a su juicio, presenta el Gobierno de España ante el precio de los hidrocarburos, la inflación y la política económica nacional.

Durante su intervención en el I Foro Económico Español en Castilla y León, Fernández Mañueco ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y "normalidad" ante la coyuntura de "incertidumbre" nacional e internacional. En este contexto, ha remarcado que la Comunidad registra un crecimiento superior a la media de España y de la zona euro, a la que triplica, junto a un incremento sostenido de la producción industrial durante 15 meses consecutivos, máximos históricos en exportaciones y "récords" en la cifra de empleados.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha garantizado el respaldo de la Administración autonómica a sectores "clave" como la automoción, el farmacéutico y el agroalimentario a través de ayudas directas, modelos de financiación adaptados y un plan de polígonos industriales que contempla 2.600 hectáreas de suelo accesible, flexible y dotado de energías renovables. Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo central que la energía producida en la Comunidad beneficie al territorio de origen y garantice así "precios competitivos".

En materia fiscal y de gestión, Fernández Mañueco ha afirmado que el Ejecutivo autonómico ha demostrado la capacidad de "bajar impuestos y mantener la calidad de los servicios públicos". Así, ha recordado la aplicación de 34 rebajas tributarias previas y ha anunciado "36 nuevas reducciones" fiscales en la próxima Ley de Medidas para "aliviar" la carga de familias y empresas, manteniendo a la Comunidad en posiciones de cabecera nacional en educación, sanidad, atención a la dependencia y servicios sociales.

Por otra parte, el presidente ha destacado el valor del sistema universitario para atraer talento y adaptar la oferta formativa al tejido productivo, para lo cual ha recordado la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de grado en las universidades públicas, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 21 de octubre. A su vez, ha ensalzado el impacto de la tarjeta BusCyL, que supera las 850.000 unidades concedidas para dotar de gratuidad al transporte autonómico y favorecer la fijación de población y la actividad en el medio rural.

Finalmente, Fernández Mañueco ha indicado que estos objetivos orientan la elaboración del Presupuesto General de la Comunidad para 2027, en el que la Junta y las fuerzas políticas que la sustentan --PP y Vox-- trabajan de forma "intensa "con la previsión de formalizar su presentación antes del 15 de octubre, de acuerdo con el plazo fijado en el Estatuto de Autonomía.