Mañueco difunde un vídeo sobre lo que se juega CyL que centra en vivienda, trenes y carreteras y financiación

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha difundido un vídeo en su cuenta personal en 'X' para explicar las materias que están en juego en las elecciones generales del 29 de noviembre y que ha situado en concreto en vivienda, trenes que funcionen y carreteras y una financiación autonómica justa.

"Nos jugamos mucho, te cuento tres motivos", explica el presidente autonómico del PP en este vídeo que presenta con la pregunta ¿qué nos jugamos los castellanos y leoneses en las elecciones generales? y centra en tres asuntos concretos, el primero la necesidad de acceder a la vivienda para la que pide facilidades. A esto añade que Castilla y León necesita "trenes que funcionen y que lleguen a tiempo" junto a "mejores carreteras" tanto dentro y como fuera de la Comunidad Autónoma.

Por último, defiende para Castilla y León una "financiación autonómica justa" para pagar los hospitales, las escuelas, las universidades, las residencias y atención a las personas mayores y personas vulnerables.

"Sánchez lleva ocho años gobernando y no ha hecho nada. Es el momento de un gobierno estable, útil y eficaz", pide Alfonso Fernández Mañueco en este vídeo para concluir: "Con Alberto Núñez Feijóo, por fin, el cambio va a llegar a España".