Mañueco expresa solidaridad, cariño y cercanía con las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia

PONFERRADA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este miércoles su "afecto, solidaridad, cariño y cercanía" con las víctimas de la dana de Valencia en el jornada en que se cumple un año de la tragedia.

"Lo que afecta a una comunidad como Valencia es algo que nos afecta", ha recalcado y ha asegurado que en el día de hoy, como hace un año, el corazón de los castellanos y leoneses está con las víctimas, con las personas que sufrieron la dana y con "todos aquellos que prácticamente perdieron todo o casi todo".

Finalmente, ha reiterado el mensaje cariño y ánimo de Castilla y León para el territorio valenciano.

Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Ayuntamiento de Ponferrada (León), donde ha firmado el protocolo entre la Comunidad de Castilla y León y los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto para la ampliación del Polígono Industrial 'La Llanada'.