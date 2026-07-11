Mañueco pide a los jóvenes del PP que sean valientes y exigentes y que se impliquen y se comprometan con España

1103527.1.260.149.20260711122603 Foto de familia durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este Congreso Nacional de NNGG del PP sirve para elegir al candidato Dancausa como nuevo presidente nacional tr - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Pide a Feijóo que devuelva la igualdad a todos los españoles y garantice una financiación autonómica justa: "Con la igualdad no se mercadea" VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este sábado a los jóvenes del Partido Popular que sean valientes, inconformistas y exigentes y ha hecho un llamamiento expreso a que se impliquen y se comprometan con España y a que lo hagan "con fuerza, con ganas y con ilusión".

"El futuro no lo escriben quienes están viéndolo desde la barrera, lo construyen quienes se implican y quieren comprometerse con nuestro país, con España", ha insistido el presidente autonómico del PP en su intervención en la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid.

Fernández Mañueco ha expuesto "ejemplos reales y eficaces" de las políticas del Gobierno de Castilla y León, como los primeros pasos para la gratuidad de la primera matrícula universitaria o una línea especial de ayuda a los jóvenes para sacarse el carnet de conducir, que ha reivindicado como una forma de gobernar "con seriedad y con hechos" y de "cumplimiento de la palabra dada".

En este sentido, el dirigente autonómico del PP ha explicado a los integrantes de Nuevas Generaciones que hay otra forma de hacer las cosas a través de una política que tiende puentes, "frente a los que quieren crear muros, trincheras y bandos", y "frente al ruido permanente de Sánchez y frente a las cloacas políticas de Sánchez".

"Vosotros --los integrantes de NNGG-- tenéis que ser nuestro altavoz para defender, para reivindicar esta otra forma de hacer política, la política que cree en los jóvenes, la política de los hechos frente a las promesas vacías, la que sirve a los ciudadanos y está pendiente de los problemas de la gente", ha pedido Fernández Mañueco.

En este sentido, ha pedido al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en el XVI Congreso Nacional, que cuando llegue a La Moncloa devuelva la igualdad a todos los españoles y garantice una financiación autonómica justa basada en las necesidades reales de cada territorio "y no en los intereses de quienes quieren romper nuestro país".

"Con la igualdad no se mercadea, la igualdad se defiende", ha zanjado el también presidente de la Junta de Castilla y León que ha vuelto a urgir un cambio en España.

Por último, el presidente autonómico del PP ha aprovechado su intervención para recordar a Miguel Ángel Blanco, presidente de honor a título póstumo de Nuevas Generaciones "secuestrado y asesinado vilmente" hace 29 años por la banda terrorista ETA. "Por mucho que se empeñen en sepultar la historia, en blanquear a sus asesinos, su memoria y lo que representa seguirá siempre viva", ha advertido al respecto.