Mañueco reafirma el apoyo de la Junta a los empresarios como motor de creación de riqueza y empleo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside la foto de familia de los XXXIII Premios CEOE CyL este jueves en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los empresarios de la Comunidad, a quienes ha definido como "motor" de la creación de riqueza, actividad económica y empleo, y ha garantizado que el Gobierno que lidera apoyará a quienes inviertan, innoven y generen oportunidades en el territorio con medidas como la bajada de impuestos.

"Frente a quienes se empecinan en poneros trabas y freíros a impuestos, en esta Comunidad queremos incentivar a cuantos apostáis por esta tierra", ha subrayado el presidente autonómico, quien ha explicado que desde que preside la Junta ha acometido 34 rebajas tributarias y se "van a seguir bajando impuestos".

En estos términos se ha expresado el líder autonómico durante su intervención en la clausura de la XXXIII edición de los Premios CEOE Castilla y León, un acto que se ha celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ha señalado que se ha demostrado que bajar impuestos es "compatible" con crear más actividad, más empleo, más derechos, mejores servicios públicos y más progreso.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha felicitado a los empresarios galardonados y ha agradecido su contribución al desarrollo económico de la Comunidad mediante la generación de actividad y empleo en las nueve provincias.

En este sentido, Mañueco ha destacado que el esfuerzo de los empresarios y de sus trabajadores contribuye al avance de Castilla y León y ha señalado que el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones refleja la capacidad de adaptación del tejido empresarial de la Comunidad.

Asimismo, ha defendido que el empleo es "la mejor política social" y ha atribuido las cifras récord de ocupación y afiliación registradas en Castilla y León al trabajo de los empresarios, con el apoyo de un Gobierno autonómico que pretende acompañar a quienes desean invertir, crecer o innovar en la Comunidad.

En esta línea, ha recordado que la Administración autonómica ofrece ayudas directas, financiación, apoyo a la internacionalización y a la digitalización, además de suelo industrial a precio competitivo, y ha asegurado que se trabaja también para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar las iniciativas empresariales.

El presidente de la Junta ha reiterado su defensa de la colaboración público-privada y ha incidido en que las políticas económicas deben favorecer la iniciativa empresarial, un punto en el que ha recordado que el Gobierno que lidera ha aprobado 34 rebajas tributarias desde el inicio de su mandato y ha avanzado que continuará con esa política fiscal.

Finalmente, Mañueco se ha referido al impulso a la conexión entre la universidad y la empresa mediante la integración de las competencias de universidades en la Consejería de Industria y ha destacado que este jueves se han publicado las bases para financiar el coste de la primera matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas de Castilla y León, una medida que llegará a unos 15.000 estudiantes.

Todo ello, ha señalado, dentro del objetivo de la Comunidad de retener y atraer talento al servicio de los sectores productivos.

PREMIOS CEOE

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha celebrado este jueves la gala entrega de sus XXXIII Premios, que se ha desarrollado a partir de las 12.30 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

En esta trigésimo tercera edición, los premiados han sido Rodrigo Galaz Ballesteros y José Santiago García García, de Saja Construcción, por la Confederación Abulense de Empresarios, CEOE Ávila; José Luis Hernández Sánchez, del Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA), por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Ignacio Tejera Montaño, de Temón Inversiones, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); y los hermanos Jorge y César Calvo Guamis, de Ovlac, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas, CEOE Empresas de Palencia.

A la lista de galardonados se han sumado Juan Antonio Martín Mesonero, de Grupo Gazmar, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos, CEOE Cepyme Salamanca; Bruno Portellano, de Verescence, por la Federación Empresarial Segoviana (FES); y Samuel Moreno Rioja, de Embutidos Moreno Sáez, por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

La relación de premiados la ha completado Edmundo Bayón Bueno, de Bodegas Protos, por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, CEOE Valladolid, y José Fermín Benayas Boyano, de Grupo Promovil, por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios, CEOE Zamora.

Con estos premios, CEOE Castilla y León ha reconocido la aportación de empresas y empresarios que, desde distintos sectores y provincias, "contribuyen al desarrollo económico y social de la Comunidad, generan empleo, impulsan la actividad productiva y representan los valores del compromiso empresarial".

Los galardones cuentan con el apoyo especial de Caja Rural de Salamanca, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Zamora, así como de Adecco, Iberdrola e Iberaval.