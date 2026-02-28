Mañueco reafirma el compromiso de la Junta con las personas con enfermedades raras: "Nadie puede quedarse atrás" - JCYL

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso de la Administración autonómica con el diagnóstico rápido, la investigación y el tratamiento de las enfermedades raras, en el Día Mundial de estas patologías.

"Nadie puede quedarse atrás", ha asegurado el líder autonómico en un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, en el que ha detallado que más de tres millones de personas en España conviven con una enfermedad rara. "Estamos cerca de ellas", ha concluido.