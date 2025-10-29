Mañueco traslada el reconocimiento de la Junta a las más de 2.000 salmantinas que han celebrado el Día de la Mujer Rural - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico a las más de 2.000 salmantinas que han celebrado el Día de la Mujer Rural por su papel "esencial" en el desarrollo de los pueblos de la Comunidad.

Los ha hecho durante el encuentro conmemorativo celebrado este miércoles por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizado por la Diputación Provincial, donde ha reafirmado el compromiso de la Administración autonómica para favorecer la calidad de vida, el empleo y el emprendimiento de las mujeres, sobre todo, en el medio rural.

El acto se ha llevado a cabo en el pabellón central del recinto ferial de la Diputación bajo el lema 'Acciones Transformadoras', con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres rurales y reconocer las iniciativas que contribuyen a transformar el territorio y a fortalecer el futuro del mundo rural.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha asegurado en su discurso que "la igualdad y el feminismo no son palabras urbanas, son compromisos rurales", además de añadir que en los pueblos también "se lucha cada día por tener las mismas oportunidades, por ser visibles, romper barreras y por lograr que la mujer tenga el papel protagonista que le corresponde".

Iglesias ha tenido también palabras de reconocimiento hacia las mujeres que abrieron camino a las salmantinas que han acudido a esta conmemoración.

Así, ha asegurado que las madres y abuelas "fueron las que iniciaron esa transformación social que hoy es imparable para que la mujer tenga el lugar que se merece". "La igualdad que hoy disfrutamos es la herencia de todas y todos los que alzaron la voz para cambiar las cosas", ha apostillado.

Javier Iglesias ha agradecido a todas mujeres su entrega y el hecho de demostrar su orgullo rural, a la vez que ha tenido palabras de agradecimiento para la labor de la Junta de Castilla y León en materia de igualdad y para el Ayuntamiento de Ledesma personificado este miércoles en su alcalde, Exuperancio Benito, porque estaba previsto que este acto se organizara en el municipio ledesmino, pero la cantidad de mujeres que mostraron interés por participar ha obligado a la Diputación a trasladarlo a un recinto mayor.

Durante la cita celebrada en el recinto ferial, se ha llevado a cabo un coloquio moderado por la periodista Ana Hernández, en el que han participado cuatro mujeres referentes del medio rural, que han compartido sus experiencias y su forma de contribuir a transformar la provincia desde sus ámbitos profesionales y personales.

En concreto han participado la periodista Marian Vicente, la diseñadora Fely Campo, la dinamizadora cultural Pilar Duque y la directora de la residencia municipal de mayores de Ledesma, Berta Garduño.

Según ha subrayado Javier Iglesias al referirse a ellas, "representan el espíritu de las acciones transformadoras: mujeres que cambian su entorno con sensibilidad, compromiso y coraje, y que son el mejor ejemplo de lo que significa ser mujer en el medio rural".