La marea verde contra el cáncer vuelve a inundar Valladolid en una XV edición con más de 55.000 participantes - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad de Valladolid ha vuelto a teñir de verde sus calles en una jornada en la que miles de personas caminarán juntas para trasladar un mensaje de apoyo a quienes padecen cáncer y a sus familias en la XV Marcha contra el Cáncer que ha contado con 55.032 inscritos, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una movilización que se ha aproximado al récord de participación de 2019.

La marcha ha comenzado a las 10.30 horas en las pistas deportivas del paseo del Campo Grande y los participantes se han situado a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande.

En la primera línea se han situado los participantes que han realizado la prueba corriendo y en la segunda línea de salida (a la altura de la Oficina de Turismo) aquellas personas que han optado por realizar la marcha andando.

Entre las autoridades que han participado en la marcha han estado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y miembros de la Corporación local, entre otros.

En declaraciones a los medios antes de participar en la marcha, Carnero ha puesto el acento en la empatía y la solidaridad como señas de identidad de la ciudad frente al cáncer.

Tras agradecer el trabajo de la organización, los voluntarios, los socios, los patrocinadores y los investigadores, ha defendido que la lucha contra la enfermedad requiere del compromiso conjunto de la sociedad.

"Hoy no hay colores políticos, solo el verde y el morado", ha señalado, en referencia a los colores vinculados a la marcha y a la causa, un punto en el que ha expresado el "orgullo" que tienen que sentir los vallisoletanos por lo que son capaces de hacer para demostrar su solidaridad. "Al cáncer lo vamos a vencer entre todos, gracias a los investigadores y gracias a una sociedad totalmente entregada en la lucha", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial ha definido la jornada como una celebración de la solidaridad colectiva, con una marea verde que vuelve a recorrer las calles quince años después de la primera edición.

Íscar ha incidido en que, más allá de las cifras de participación, el objetivo es acompañar a los pacientes y sus familias, así como respaldar a los voluntarios, los investigadores y los profesionales sanitarios que trabajan frente a la enfermedad.

"Lo que importa es que hoy marchamos y caminamos todos juntos, y caminamos de un modo solidario para recordar a todas las personas que tienen la enfermedad", ha reflexionado, al tiempo que ha recordado todas las marchas de este tipo que se organizan en la provincia.

Además, ha explicado que hay 17 autocares que han venido a la ciudad desde 40 municipios de la provincia. "Va a ser un día bonito, un día que vamos a poder acompañar y poner en valor todo el trabajo que se hace en esta lucha", ha añadido.

ESPERANZA FRENTE AL CÁNCER

El presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, por su parte, ha destacado que esta convocatoria representa una forma de llevar esperanza a los pacientes, tanto a través del respaldo social como de la investigación y los proyectos que contribuyen a mejorar sus vidas.

En este sentido, ha expresado su "orgullo" por la respuesta de la capital y la provincia y ha subrayado que la asociación es una entidad abierta a toda la sociedad en la lucha contra la enfermedad.

Precisamente, ha subrayado que el objetivo de esta marcha es transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas que atraviesan una situación complicada debido a la enfermedad, puesto que "la esperanza se traduce en más investigación, y ello se traduce en proyectos que dan vida".

En relación con el número de participantes, ha remarcado que "no hay que obsesionarse tanto con los números, porque lo importante es la capacidad de reflejar la solidaridad de los vallisoletanos y el apoyo a esta causa".

Cabe recordar que este año la ciudad estrena en la marcha el monolito de homenaje a la asociación y la bandera de grandes dimensiones que ha instalado el Ayuntamiento junto en la plaza de Zorrilla.