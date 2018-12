Martínez Bermejo cree que el equipo de Gobierno ha demostrado este año que "no puede con la ciudad"

Publicado 31/12/2018 13:04:34 CET

VALLADOLID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado que este 2018 ha sido "la confirmación de que el equipo de Gobierno no puede con la ciudad" y "no tiene proyecto" al tiempo que ha aseverado que en 2019 "va a ser el año del cambio".

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Bermejo ha hecho balance de un año en el que ha destacado "chapuzas milenarias" como las obras del Puente Mayor y de la calle Regalado, y la confirmación del "fracaso" de proyectos como el Campus de la Justicia, el Soterramiento, o el PGOU, que fueron "vendidos como magníficos".

Por ello, ha considerado que Óscar Puente, "el alcalde sin palabra", se ha convertido "en el alcalde de la nada", ya que no ha logrado sacar adelante "nada" y "en sus últimos estertores demuestra que no puede con la ciudad porque no tiene proyecto".

Por su parte, ha apuntado que el PP, desde la oposición, ha tratado de presentar proyectos "de proyección económica", como el "pacto por las empresas de Valladolid" que se rechazó y otra serie de proyectos como la tarifa plana para autónomos que también decayeron en el Pleno.

Además, ha reprochado que el equipo de Gobierno "niega cualquier posibilidad de diálogo con la oposición", que entiende que intenta "plantear temas en positivo y recordar los problemas que denuncian los vecinos", como la falta de iluminación y de limpieza.

Ante esta situación, el portavoz 'popular', que no será candidato a la Alcaldía en las Elecciones de 2019, ha recalcado que el próximo año será "el del cambio" ya que los vecinos van a "hablar, demostrar y decidir" que Valladolid "necesita y quiere tener un Gobierno responsable, eficiente".

Ese cambio será, en su opinión, "la gran noticia en 2019" cuando los grupos que ahora gobiernan pasarán al plano de la oposición, mientras un nuevo Ejecutivo del PP a partir de mayo "trabajará noche y dia para dar importancia a los proyectos de los vecinos" y no al alcalde, algo que considera que ha hecho puente, en una legislatura en la que ha querido tener "protagonismo puro".

Según Martínez Bermejo, el regidor se ha dedicado a "fotografías, eventos y acompañamiento puro en éxitos de otros, no propios" cuando entiende que "lo que tiene que hacer un alcalde es poner por delante el protagonismo de los proyectos, no el suyo".

Además, ha manifestado el deseo de que en 2019 "todos y cada uno de los vallisoletanos" puedan tener empleo y "la vida resuelta", ya que ha recordado que todavía hay familias en las que "algunos de sus miembros, o todos ellos, no pueden tener trabajo".