Martínez condena el ataque de EEUU e Israel a Irán por "vulnerar el derecho internacional" y clama "no a la guerra"

SALAMANCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha condenado la "vulneración del derecho internacional" y "de la paz" por parte del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y del de Benjamin Netanyahu en Israel con el ataque a Irán, una situación ante la que ha recuperado el "no a la guerra".

Martínez ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press en Salamanca, en el segundo día de campaña electoral, que el contexto geopolítico internacional "no es ajeno" a Castilla y León al generar "tanta incertidumbre".

En este sentido, ha precisado que no le gusta la Administración de Irán, pero ha advertido de que la solución "no puede ser más guerra, más incidencia, más muertos, más personal civil asesinado de forma vil", como "se está haciendo en esta escalada de violencia" en Oriente Próximo.

"Volvemos a retomar el no a la guerra", ha clamado al respecto, para defender que el PSOE aboga por los "postulados de paz, derechos y libertades" y señalar que seguirá "muy atento" la "escalada que se está produciendo y que va a afectar de forma muy directa a Castilla y León, Europa y España".