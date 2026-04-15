Martínez condena la vandalización de la sede del PSOE de Salamanca y defiende que en España cabe todo el mundo

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha mostrado su "enérgica" condena tras la vandalización sufrida por la sede del PSOE de Salamanca que ha amanecido este miércoles con pintadas en las que se puede leer: "A dentro todos los moros y negros".

"Dice mucho de quien las ha realizado", ha lamentado Carlos Martínez respecto al contenido de esas pintadas en la sede del Partido Socialista en Salamanca.

A través de un mensaje en su cuenta personal en 'X', el dirigente socialista ha aprovechado la ocasión para aclarar que tanto en el PSOE como en España tiene cabida todo el mundo "sin distinción de raza o credo".

"Los que no tienen cabida son los fascistas", concluye Carlos Martínez que se hace eco de otro mensaje publicado por el secretario del PSOE en Salamanca, David Serrada, que carga contra "los fascistas" que han realizado las pintadas que, según aclara también, "no representan a nadie en una provincia abierta y respetuosa".

"Ellos quieren una España en la que sobra todo el mundo, nosotros queremos una España para todos y para todas", añade David Serrada.